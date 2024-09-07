Санкции бездействуют: за полгода Европа купила российского металла на 1,5 млрд евро

Европейский союз (ЕС) по итогам января-июня 2024 г. импортировал 2,87 млн т металлургического сырья российского происхождения. Расходы на импорт соответствующей продукции составили €1,4 млрд. Об этом свидетельствуют расчеты GMK Center на базе данных Eurostat.

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Основной объем импорта приходится на полуфабрикаты – за 6 месяцев ЕС купил 1,71 млн. т слябов и заготовки. Больше всего русских слябов купили Бельгия, Италия, Дания и Чехия.

Большие объемы импорта приходятся и на российский чугун: его в основном покупают Италия и Латвия. Также значительно возросли поставки ферросплавов российского производства: за январь-июнь 2024 года ЕС купил на 74,3% больше продукции России по сравнению с аналогичным периодом 2023 года.

"Российские производители предлагают продукцию со значительными дисконтами, и большинство заводов зависят от этого. Кроме того, санкционные пакеты длительное время не включали или в дальнейшем не включают полный запрет на такой импорт. В случае со слябами Еврокомиссия решила ослабить ограничения и разрешить продолжать импорт из России. Есть риск, что этот кейс будут пытаться использовать и для снятия ограничений на импорт чугуна из РФ. В то же время Украина как будущий член ЕС имеет все возможности для замещения продукции российских производителей на европейском рынке", - указывают аналитики GMK Center.

Как известно, ранее депутаты ПАСЕ призвали ЕС ужесточить санкции против металлургии РФ, ведь она продолжает зарабатывать миллиарды на войну. Однако путем манипуляций и шантажа Кремлю удалось продлить квоты на российские слябы еще на четыре года, хотя они должны были завершиться в сентябре 2024 года. Это позволит РФ импортировать в ЕС продукции более чем на 8 миллиардов евро.