Samsung анонсировала линейку телевизоров с AI, проектор The Premiere 5 и новые мониторы

Компания Samsung официально анонсировала новую линейку телевизоров со встроенным искусственным интеллектом Samsung Vision AI, интерактивный ультракороткофокусный проектор The Premiere 5 и несколько новых моделей мониторов. Благодаря расширенным возможностям искусственного интеллекта эти устройства призваны обеспечить пользователям еще больше комфорта и персонализации.

Samsung Vision AI: телевизоры, адаптирующиеся к зрителю

Телевизоры нового поколения Samsung Vision AI получили ряд инновационных функций, которые адаптируются к контенту, условиям просмотра и предпочтениям пользователя. Технология Vision AI позволяет телевизорам автоматически анализировать изображения и звук, повышая качество воспроизведения. Ключевые функции Vision AI:

AI Масштабирование 8K Pro: Повышает качество контента с низким разрешением до потрясающего качества 8K, обеспечивая невероятную детализацию и четкость в каждом кадре.

Автоматический HDR-ремастеринг Pro: анализ содержимого кадра за кадром, используя адаптивное к сцене расширение цветов для реалистичного изображения и ярких цветов даже в темных сценах.

Адаптивный звук Pro: Использует АІ для разделения и оптимизации звуковых компонентов, таких как язык, музыка и звуковые эффекты, обеспечивая чистое, сбалансированное звучание.

Использует АІ для разделения и оптимизации звуковых компонентов, таких как язык, музыка и звуковые эффекты, обеспечивая чистое, сбалансированное звучание. Color Booster Pro: Улучшает цветопередачу благодаря анализу сцены на основе АІ и улучшенной обработке изображений для каждого кадра.

Режим АІ: Адаптивно оптимизирует изображение и звук, используя распознавание контента на основе АІ и анализ помещения, где находится телевизор, для оптимального просмотра в любых условиях.

Адаптивно оптимизирует изображение и звук, используя распознавание контента на основе АІ и анализ помещения, где находится телевизор, для оптимального просмотра в любых условиях. Home Insights – обновление о состоянии домашней среды, позволяющее пользователям получать информацию о безопасности и условиях в доме;

Pet and Family Care – система, которая помогает следить за поведением домашних животных и членов семьи, а также автоматически регулирует настройки телевизора, например, приглушает свет, когда ребенок засыпает.

Samsung Vision AI позиционирует экраны как центры умного дома, интегрируя их в экосистему SmartThings для полного контроля над домашними устройствами.

The Premiere 5: новый формат домашних развлечений

В Samsung также анонсировали интерактивный ультракороткофокусный проектор The Premiere 5, способный вывести домашние развлечения на новый уровень. Благодаря технологии тройного лазера, проектор обеспечивает четкое изображение даже в ярко освещенных помещениях.

Главная особенность The Premiere 5 – это интерактивная сенсорная функция, позволяющая пользователям взаимодействовать с проекционным изображением. Интеграция технологии Samsung LightWARP открывает новые возможности для творческих и образовательных сценариев использования, позволяя проецировать изображения на разные поверхности, такие как стол или пол, и взаимодействовать с ними.

Инновационные мониторы Samsung 2025

Samsung также представила новую линейку мониторов, включающую Smart Monitor M9, игровые модели Odyssey G8 и G6, а также монитор для творческих профессионалов ViewFinity S8. Монитор M90SF получил уникальные функции искусственного интеллекта:

AI Picture Optimizer автоматически определяет тип контента (игры, видео или документы) и настраивает дисплей для лучшего восприятия;

автоматически определяет тип контента (игры, видео или документы) и настраивает дисплей для лучшего восприятия; 4K AI Upscaling Pro обеспечивает улучшенное качество контента путем масштабирования видео до 4K.

Монитор обладает 32-дюймовым OLED-экраном с поддержкой HDR и тонким дизайном, что делает его идеальным выбором для работы и развлечений. Для геймеров Samsung предлагает мониторы Odyssey G8 и G6 с частотой обновления до 500 Гц и временем отклика 0,03 мс, что обеспечивает плавную картинку даже в самых динамичных играх. Модель G8 поддерживает разрешение 4K, тогда как G6 получила обновленный OLED-экран с QHD.

Монитор ViewFinity S8 с диагональю 37 дюймов и разрешением 4K разработан для профессионалов, работающих с графикой. Он поддерживает цветовой охват sRGB 99% и оснащен функцией Intelligent Eye Care, которая снижает нагрузку на глаза во время продолжительной работы.

Samsung продолжает популяризировать цифровое искусство, расширяя возможности своей техники. Благодаря Vision AI, новым функциям адаптации контента и интерактивным возможностям, устройства Samsung призваны улучшать повседневную жизнь и предлагать уникальные решения для работы, развлечений и творчества.