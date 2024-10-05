Количество вакансий растет, а компаниям критически не хватает работников: дефицит рабочих заставляет поднять зарплату

Национальный банк в своем макроэкономическом и мониторном обзоре в октябре 2024-го в очередной раз указал на сложную ситуацию на рынке труда. Количество новых вакансий по сравнению с прошлым годом продолжает расти, и, хотя падение количества новых резюме прекратилось, наблюдается значительный дефицит работников. Это приводит к повышению зарплат, однако с учетом инфляции темпы роста реальных заработков замедлились.

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Об этом говорится в опубликованном обзоре НБУ. Так, как говорится в документе, количество новых вакансий растет по сравнению с прошлым годом, в частности в крупных городах, благодаря оживлению экономической активности . В то же время, падение количества новых резюме прекратилось, что может свидетельствовать об активизации поиска работы украинцами.

Согласно опросу ИЭД, оценки сложности поиска работников стабилизировались на высоком уровне. Согласно опросу Advanter, в среднем штаты компаний в августе были укомплектованы на 71%, причем ситуация не улучшалась (74% в мае 2024 года). Нехватка рабочей силы обуславливает высокие темпы роста номинальных зарплат, в то же время из-за более высокой инфляции рост реальных зарплат замедлился.

Так, согласно опросу Advanter, результаты которого приводят в отчете НБУ, только 0,6% опрошенных работодателей имеют большее количество работников, чем им нужно. Еще 24,6% имеют укомплектованные штаты (сокращения не планируют в отличие от первой, самой маленькой категории).

20,7% – имеют полный штат, но ищут рабочих;

30,8% - имеют дефицит работников;

13,2% – имеют значительный дефицит работников (до половины мест – вакантная);

10,1% - имеют критический дефицит,

до 60% мест – вакантные.

Как ранее писал OBOZ.UA, прожиточный минимум для взрослого с учетом обязательных платежей составляет 9170,4 грн. Следовательно, минимальная зарплата в 8000 грн не позволяет работающему заплатить даже за минимальный набор продуктов и услуг. Прожиточный минимум на ребенка до 6 лет – 6341,21 грн., на ребенка от 6 лет – 7925,62 грн.

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