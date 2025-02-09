Рынок труда в 2025 году: что ищут украинцы и какие профессии стали самыми востребованными
В Украине 2025 год начался активным ростом рынка труда – вакансий стало на 7% больше, а конкуренция за отдаленную работу выросла почти на 50%. Наибольший рост спроса наблюдается в бьюти-сфере, а также на профессии direct-менеджера и специалиста чата.
Об этом говорится в статистике одного из профильных порталов для поиска работы. Январь 2025 принес наивысший уровень активности соискателей с момента начала кадрового дефицита в 2023 году.
За первый месяц года было подано почти 1,5 миллиона отзывов на вакансии – это на 39% больше, чем в декабре. Среди причин такой активности – желание начать новую жизнь после праздников, а также растущую конкуренцию за хорошие вакансии. Особенно это заметно в дистанционном сегменте – количество кандидатов на удаленную работу увеличилось почти на 50%. Согласно аналитике, в январе больше всего вакансий было открыто в следующих областях:
- рабочие специальности, производство – 15 932 вакансии (+5% к декабрю);
- сфера обслуживания – 13927 вакансий (+6%);
- продажи и закупки – 11 888 вакансий (+11%).
Однако наибольший рост зафиксировали в сфере "Красота, фитнес, спорт" – количество вакансий в этой категории выросло сразу на 29%. Из всех профессий заметно вырос спрос на работников бьюти-индустрии :
- массажисты – +62% (261 вакансия);
- специалисты по лазерной эпиляции – +38% (207 вакансий);
- парикмахеры – +32% (358 вакансий);
- мастера маникюра – +28% (455 вакансий).
Эти профессии стали одними из самых востребованных в начале 2025 года. Такой рост можно объяснить тем, что после праздников украинцы возвращаются к уходу за собой, а также общей тенденцией к увеличению расходов на индустрию красоты и здоровья.
Если раньше самый высокий уровень конкуренции был в сфере IT, то в начале 2025 ситуация изменилась. Больше всего отзывов получают вакансии:
- direct-менеджер (специалист, обрабатывающий входящие запросы клиентов);
- специалист чата (менеджер коммуникации в соцсетях).
Спрос на эти позиции объясняется ростом онлайн-бизнеса и увеличением количества компаний, активно ведущих коммуникацию с клиентами через социальные сети и мессенджеры. Наименьшая конкуренция наблюдается в сферах:
- охрана; безопасность;
- строительство, архитектура;
- транспорт, автобизнес;
- медицина, фармацевтика.
Одна из заметных тенденций 2025 года – рост количества вакансий, в которых работодатели предпочитают ветеранов. В январе таких вакансий было 3742, что на 17% больше, чем в декабре. Работодатели все чаще предлагают адаптированные условия труда для ветеранов, включая гибкий график, работу в офисе или удаленно, а также дополнительные социальные гарантии.
В январе было опубликовано 94 985 вакансий – это на 7% больше, чем в декабре. Этот показатель почти сравнялся с довоенным январем 2022, когда на рынке было 97 349 вакансий. Однако распределение вакансий изменилось – в прифронтовых регионах количество предложений остается значительно ниже, чем до полномасштабного вторжения. Области-лидеры по количеству вакансий в январе 2025:
- Киевская область – 31489 вакансий (+4% к декабрю);
- Львовская область – 8320 вакансий (+10%);
- Днепропетровская область – 8126 вакансий (+2%);
- Одесская область – 5 323 вакансии (+10%);
- Харьковская область – 2949 вакансий (+13%).
Как сообщал OBOZ.UA ранее, в Украине средняя зарплата за год выросла на 17%: с 19,5 тыс. до 22,8 тыс. грн. При этом в целом ряде сфер средние зарплаты за год выросли более чем на 50%. Прежде всего, речь идет о тех областях, где наблюдается ощутимый дефицит кадров.
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