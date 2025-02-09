Рынок труда в 2025 году: что ищут украинцы и какие профессии стали самыми востребованными

В Украине 2025 год начался активным ростом рынка труда – вакансий стало на 7% больше, а конкуренция за отдаленную работу выросла почти на 50%. Наибольший рост спроса наблюдается в бьюти-сфере, а также на профессии direct-менеджера и специалиста чата.

Видео дня

Об этом говорится в статистике одного из профильных порталов для поиска работы. Январь 2025 принес наивысший уровень активности соискателей с момента начала кадрового дефицита в 2023 году.

За первый месяц года было подано почти 1,5 миллиона отзывов на вакансии – это на 39% больше, чем в декабре. Среди причин такой активности – желание начать новую жизнь после праздников, а также растущую конкуренцию за хорошие вакансии. Особенно это заметно в дистанционном сегменте – количество кандидатов на удаленную работу увеличилось почти на 50%. Согласно аналитике, в январе больше всего вакансий было открыто в следующих областях:

рабочие специальности, производство – 15 932 вакансии (+5% к декабрю);

– (+5% к декабрю); сфера обслуживания – 13927 вакансий (+6%);

– (+6%); продажи и закупки – 11 888 вакансий (+11%).

Однако наибольший рост зафиксировали в сфере "Красота, фитнес, спорт" – количество вакансий в этой категории выросло сразу на 29%. Из всех профессий заметно вырос спрос на работников бьюти-индустрии :

массажисты – +62% (261 вакансия);

– +62% (261 вакансия); специалисты по лазерной эпиляции – +38% (207 вакансий);

– +38% (207 вакансий); парикмахеры – +32% (358 вакансий);

– +32% (358 вакансий); мастера маникюра – +28% (455 вакансий).

Эти профессии стали одними из самых востребованных в начале 2025 года. Такой рост можно объяснить тем, что после праздников украинцы возвращаются к уходу за собой, а также общей тенденцией к увеличению расходов на индустрию красоты и здоровья.

Если раньше самый высокий уровень конкуренции был в сфере IT, то в начале 2025 ситуация изменилась. Больше всего отзывов получают вакансии:

direct-менеджер (специалист, обрабатывающий входящие запросы клиентов);

(специалист, обрабатывающий входящие запросы клиентов); специалист чата (менеджер коммуникации в соцсетях).

Спрос на эти позиции объясняется ростом онлайн-бизнеса и увеличением количества компаний, активно ведущих коммуникацию с клиентами через социальные сети и мессенджеры. Наименьшая конкуренция наблюдается в сферах:

охрана; безопасность;

строительство, архитектура;

транспорт, автобизнес;

медицина, фармацевтика.

Одна из заметных тенденций 2025 года – рост количества вакансий, в которых работодатели предпочитают ветеранов. В январе таких вакансий было 3742, что на 17% больше, чем в декабре. Работодатели все чаще предлагают адаптированные условия труда для ветеранов, включая гибкий график, работу в офисе или удаленно, а также дополнительные социальные гарантии.

В январе было опубликовано 94 985 вакансий – это на 7% больше, чем в декабре. Этот показатель почти сравнялся с довоенным январем 2022, когда на рынке было 97 349 вакансий. Однако распределение вакансий изменилось – в прифронтовых регионах количество предложений остается значительно ниже, чем до полномасштабного вторжения. Области-лидеры по количеству вакансий в январе 2025:

Киевская область – 31489 вакансий (+4% к декабрю);

– (+4% к декабрю); Львовская область – 8320 вакансий (+10%);

– (+10%); Днепропетровская область – 8126 вакансий (+2%);

– (+2%); Одесская область – 5 323 вакансии (+10%);

– (+10%); Харьковская область – 2949 вакансий (+13%).

Как сообщал OBOZ.UA ранее, в Украине средняя зарплата за год выросла на 17%: с 19,5 тыс. до 22,8 тыс. грн. При этом в целом ряде сфер средние зарплаты за год выросли более чем на 50%. Прежде всего, речь идет о тех областях, где наблюдается ощутимый дефицит кадров.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!