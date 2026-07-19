Рынок труда Польши кардинально изменился: где больше всего ищут украинцев, а где сокращают

В Польше продолжает расти спрос на украинских работников, прежде всего в сфере услуг, HoReCa, логистике, торговле и пищевой промышленности, а число официально трудоустроенных украинцев уже достигло 873,5 тысячи человек. В то же время наибольшие сокращения персонала происходят в мебельной и автомобильной промышленности, хотя аналитики ожидают оживления рынка труда уже во втором полугодии 2026 года.

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Об этом говорится в исследовании аналитического центра международной HR-компании Gremi Personal, подготовленном на основе данных Главного статистического управления Польши (GUS), пишут СМИ. По данным аналитиков, наилучшую динамику занятости в 2026 году демонстрирует сфера HoReCa – гостинично-ресторанный бизнес.

По итогам января–мая количество работников в этой отрасли выросло на 2,1% в годовом исчислении и достигло 167,8 тысячи человек. Позитивная тенденция также наблюдается в других секторах экономики:

пищевая промышленность – рост занятости на 0,56%;

розничная торговля – +0,4%;

логистика и складское хозяйство – +0,3%.

Именно эти направления сегодня формируют наибольший спрос на иностранных работников, в частности на украинцев. Чаще всего работодатели ищут сотрудников на физические, производственные, операционные и сезонные вакансии.

Украинцев на польском рынке труда становится больше

Несмотря на отдельные экономические трудности, количество украинцев, официально работающих в Польше, продолжает расти. По итогам первых пяти месяцев 2026 года среднее количество официально застрахованных иностранцев составило 1,306 млн человек, что на 8,4% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Наибольшую долю среди иностранных работников традиционно составляют именно граждане Украины. За год их число увеличилось на 9,8% и достигло 873,5 тысячи человек. Основатель Gremi Personal Евгений Кириченко отметил, что именно украинские работники помогают польским работодателям быстро удовлетворять сезонные и пиковые потребности в персонале.

Какие отрасли переживают кризис

В то же время не все сектора экономики демонстрируют положительные результаты. Наибольшие трудности сейчас испытывает промышленность. В мае количество работников в перерабатывающей промышленности сократилось до 2,368 млн человек, что на 1,29% меньше, чем годом ранее.

За первые пять месяцев года отрасль в целом потеряла около 32,4 тысячи работников. Наибольшее сокращение зафиксировано в:

мебельной промышленности – минус 4,1% работников;

производстве автомобилей и автокомпонентов – минус 3%.

Вместе с тем отдельные направления машиностроения демонстрируют положительную динамику. Растет количество работников на предприятиях, производящих компьютерную и электронную технику, машины, промышленное оборудование и другой транспорт. По мнению экспертов, этому способствует увеличение оборонных заказов и реализация масштабных инфраструктурных проектов.

Специалисты ожидают, что во втором полугодии ситуация на польском рынке труда будет постепенно улучшаться. На это могут повлиять несколько факторов, среди которых замедление инфляции, удешевление кредитов для бизнеса и населения, а также оживление строительной отрасли.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, в июне украинцы приобрели 170 объектов недвижимости в Турции, что делает их второй по численности национальной группой среди иностранных покупателей. На данный момент по количеству заключенных сделок они уступают только россиянам, поскольку турецкое жилье привлекает инвесторов рядом преимуществ.

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