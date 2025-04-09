Рынок недвижимости под обстрелами: что происходит с ценами на жилье в прифронтовых регионах

Рынок недвижимости на востоке Украины развивается в условиях обстрелов и неопределенности, демонстрируя как желание возвращения, так и отток жителей. В Харьковской области спрос на жилье вырос до 79%, цены выросли на 8-10%, в то время как в Донецкой области спрос упал на 38%, а предложение – на 53%.

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Об этом OBOZ.UA стало известно по аналитике, которую провели эксперты OLX Недвижимость. Несмотря на то, что Восток Украины остается горячей точкой на карте боевых действий, рынок недвижимости не стоит на месте.

Более того, в Харькове – городе, регулярно подвергающемся обстрелам, зафиксирован рост спроса и цен на жилье, в то время как на Донетчине спрос резко снизился. В Харьковской области спрос на квартиры стремительно увеличился:

на вторичном рынке – на 48%;

– на на новостройки – на 79% по сравнению с мартом 2024 года.

Вместе со спросом выросли и цены, вторичка подорожала на 8%, с 734 тыс. до 791 тыс. грн. грн (≈19 тыс. $), а вот в новостройках на 10%, до 1,2 млн грн (≈29 тыс. $). В Харькове цены поднялись еще сильнее:

новостройки: с 1,1 млн. грн. до 1,2 млн. грн.;

вторичка: из 751 тыс. до 830 тыс. грн. грн (≈20 тыс.$).

По словам экспертов, цены растут на фоне падения количества предложений. На вторичном рынке – минус 24%, а вот в новостройках – минус 26%. Такой парадокс объясняется сложной ситуацией, ведь город остается под угрозой обстрелов, так что многие жители выезжают, выставляя жилье на продажу. Одновременно часть людей возвращается или ищет возможность купить жилье в привычных регионах, даже несмотря на риски.

На Донбассе ситуация иная. Здесь спрос на жилье упал на 38%, особенно на вторичном рынке. При этом цены почти не изменились, лишь незначительный рост:

в Славянске: +9%, до 359 тыс. грн (≈8,7 тыс.$);

в Краматорске: +3%, до 333 тыс. грн (≈8 тыс.$).

Главная причина – активные боевые действия, продолжающиеся в регионе. Поэтому спрос стремительно упал, а количество объявлений тоже уменьшилось:

в Донецкой области: минус 53% ;

; в Славянске: минус 9%;

в Краматорске: минус 59%.

По словам аналитиков, рынок здесь почти остановился: мало кто покупает, еще меньше – продает. Ситуация выглядит двоякой. С одной стороны, рост спроса в Харькове свидетельствует о стремлении людей вернуться или инвестировать в город.

С другой стороны, сокращение предложения в обоих регионах связано с миграцией и угрозами безопасности. Люди, которые могут, продают жилье, чтобы уехать, но часть украинцев, наоборот, возвращается в родные города, рассчитывая на стабилизацию ситуации. Также следует учитывать, что из-за общей нехватки новых объектов и высоких цен в центральных и западных областях, часть спроса перемещается именно на восток, где жилье дешевле – даже несмотря на риски.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, в Киеве существенно подешевела аренда квартир. За последние 6 месяцев ее стоимость снизилась на 20,97%, или почти на 5 100 грн - со средних 24 357 до 19 250 грн (независимо от количества комнат).

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