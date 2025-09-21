Рынок электроэнергии погряз в долгах: решить проблему сможет только государство, – Верещинская

На рынке электроэнергии накопились значительные долги, которые формируют целую цепь неплатежей между различными участниками. Об этом заявила директор Европейско-украинского энергетического агентства Анастасия Верещинская.

"Действительно, это, пожалуй, самый известный факт о рынке электроэнергии – на нем есть долги. Причем это такая большая цепь долгов с различными стейкхолдерами, где на самом деле производители из возобновляемой энергетики стоят аж в самом конце, является одним из последних звеньев", – сказала Верещинская.

Она отметила, что Министерство энергетики уже работает над поиском решений.

"Недавно мы имели удовольствие быть на совместной встрече с новоназначенной министром энергетики, этот вопрос был поднят, конечно что, на этой встрече, и она нас заверила, что у министерства уже есть проект дорожной карты для решения в целом вопросов долгов на рынке электроэнергии. Мы не видели эту дорожную карту, поэтому я не могу ее комментировать никоим образом, но по крайней мере тот факт, что министерство, конечно, в курсе об этой проблеме, и мы бы точно хотели ее как можно скорее решить", – подчеркнула директор ЕУЭА.

Вместе с тем эксперт отметила, что этот вопрос является чрезвычайно политизированным.

"Большинство из этих долгов, а точнее – вопрос их решения, это очень политизированный вопрос, поэтому для его решения, наиболее вероятно, понадобится очень много политической воли на разных уровнях, и здесь мы только будем надеяться", – отметила Верещинская.

Ранее аналитик рынка электроэнергии ExPro Consulting Дарья Орлова заявила, что долговая проблема влияет на способность энергетических компаний восстанавливать инфраструктуру после российских ударов.