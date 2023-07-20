Руководство лоукостера Ryanair прибыло в Украину – ведутся переговоры по возобновлению полетов

В Украину с визитом прибыло руководство крупнейшей бюджетной авиакомпании в Европе Ryanair. Делегация проводит переговоры с руководством международного аэропорта "Борисполь" о возобновлении полетов после окончания войны.

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Об этом сообщили в пресс-службе ирландской Ryanair. "Началась напряженная работа: подробно обсуждаем партнерство между авиакомпанией Ryanair и аэропортом "Борисполь" относительно заявленного стратегического плана авиакомпании по быстрому возобновлению авиаперевозок сразу после победы Украины и подтверждению EASA о безопасности полетов в украинском небе", – говорится в заявлении.

Так, в аэропорт "Борисполь" прибыло высшее руководство Ryanair – главный исполнительный директор группы Ryanair Group Майкл О'Лири, главный исполнительный директор Ryanair DAC Эдди Уилсон и коммерческий директор Ryanair DAC Джейсон МакГиннес.

Напомним, что Украина полностью закрыла свое воздушное пространство для гражданских самолетов после начала полномасштабного вторжения страны-террористки России 24 февраля 2022 года.

Как сообщал ранее OBOZREVATEL, в ближайшее время ни Львовский, ни любой другой аэропорт в Украине не будут открыты, рассказал спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат. Единственным условием для этого станет наличие у военных всех необходимых средств для защиты неба.

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