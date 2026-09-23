РРФ атаковала "Укрзалізницю", поезда серьезно задерживаются: список самых проблемных рейсов

После массированной российской атаки больше всего отстают от расписания поезда из центральной части Украины, Запорожья и Днепропетровской области — два рейса из Кривого Рога задерживаются сразу на 9 часов 18 минут, а ряд других поездов опаздывают на четыре-шесть часов. Движение пассажирских поездов в Киеве останавливать не пришлось, столичные вокзалы не повреждены, а пассажиров, которые из-за воздушной тревоги не успеют на свой рейс,"Укрзалізниця" обещает довезти другим поездом по тому же билету.

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Об этом сообщила пресс-служба компании. Согласно информации, мониторинговый центр в усиленном режиме отслеживал воздушную обстановку и корректировал работу железной дороги в соответствии с уровнем угрозы.

В то же время последствия атаки и ограничения, связанные с безопасностью, сказались на графике движения. Наибольшие задержки уже превышают девять часов, еще ряд рейсов отстает на четыре-шесть часов. Задержки наблюдаются и у столичной городской электрички Kyiv City Express — поезда продолжают курсировать по полному кольцу, но отклонения от графика составляют примерно 10-30 минут.

Наибольшие задержки превысили девять часов

Самая сложная ситуация сложилась с двумя поездами, которые отправились из Кривого Рога. Оба отстают от графика сразу на 9 часов 18 минут. Речь идет о следующих рейсах:

№233/234 Кривой Рог-Главный – Черновцы – задержка 9 часов 18 минут;

№293/294 Кривой Рог-Главный – Рахов – задержка 9 часов 18 минут;

№3/4 Днепр-Главный – Ужгород – задержка 6 часов 38 минут;

№ 31/32 Запорожье-1 — Перемышль — задержка 6 часов 26 минут;

№109/110 Николаев-Пассажирский – Львов – задержка 5 часов 56 минут;

№285/286 Львов – Днепр-Главный – задержка 4 часа 32 минуты;

№41/42 Трускавец – Днепр-Главный – задержка 4 часа 32 минуты;

№31/32 Перемышль – Запорожье-1 – задержка 4 часа 20 минут;

№3/4 Ужгород – Днепр-Главный – задержка 4 часа 20 минут;

№41/42 Днепр-Главный – Трускавец – задержка 4 часа 17 минут;

№285/286 Днепр-Главный – Львов – задержка 4 часа 17 минут.

Таким образом, наибольшее отставание от расписания на данный момент наблюдается у рейсов, связанных с центральными и юго-восточными регионами Украины. В "Укрзалізниці" отмечают, что ситуация может меняться непосредственно во время движения, поэтому пассажирам следует проверять актуальный статус своего рейса перед поездкой.

Что происходило на вокзалах Киева во время атаки

Особый режим работы действовал в столице, которая находилась под массированной российской атакой. На Центральном железнодорожном вокзале Киева и вокзале Дарница посадку и высадку пассажиров в условиях повышенной опасности осуществляли через подземные переходы.

Такой алгоритм предусмотрен для желтого уровня воздушной угрозы, когда вблизи вокзалов фиксируются воздушные цели. Отмечается, что это позволило продолжить обслуживание пассажиров, одновременно сократив время их пребывания на открытых платформах.

По данным "Укрзалізниці", железнодорожные вокзалы столицы в результате этой атаки не пострадали. После отбоя воздушной тревоги железнодорожная компания начала возвращаться к стандартному режиму работы.

Российская атака отразилась и на работе столичной кольцевой электрички. Kyiv City Express продолжает курсировать по полному кольцу, то есть отмены движения на отдельных участках пока нет. Однако пассажирам следует учитывать задержки примерно от 10 до 30 минут.

Что делать, если из-за тревоги пассажир не успел на поезд

В "Укрзализныце" отдельно напомнили пассажирам, что во время воздушной тревоги безопасность должна оставаться приоритетом. Если тревога объявлена перед отправлением поезда, пассажирам рекомендуется находиться в укрытии, а не пытаться любой ценой успеть на платформу.

В компании заверили, что человек, который не успел на свой рейс именно из-за воздушной тревоги, не останется без возможности продолжить путешествие. "Если из-за воздушной тревоги вы не успеете на свой рейс, мы по этому же билету доставим вас другим поездом", — пояснили в "Укрзализныце". Таким образом, покупать новый билет только из-за опоздания, вызванного необходимостью находиться в укрытии во время тревоги, не нужно.

Пассажирам рекомендуется проверять информацию о задержках перед поездкой

Из-за значительных отклонений от расписания пассажирам следует дополнительно проверять фактическое время движения своего поезда. Актуальная информация о задержках обновляется в официальном сервисе "Укрзалізниці" uz-vezemo. Там можно проверить конкретный рейс и увидеть, насколько он отстает от расписания.

Особенно важно следить за обновлениями пассажирам, у которых предусмотрены пересадки на другие поезда или международные рейсы. Задержка на четыре, шесть или девять часов может существенно изменить запланированный маршрут.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, "Укрзалізниця" запустила новый поезд между столицей и одним из крупнейших городов на западе страны — Киевом и Луцком. Рейсы запланированы на 25–27 сентября. Билеты на поезд уже поступили в продажу — и на рейс 25 сентября из Киева в Луцк стоят 1 284 грн.

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