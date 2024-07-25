Россияне не могут перейти на собственное программное обеспечение. В результате санкций часть международных корпораций запретила обновление своего ПО для россиян. Однако даже в высших учебных заведениях России нет интеллектуальной способности и технической возможности создать собственные программы.

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Как пишет российское пропагандистское российское издание Mk, независимый опрос показал, что 66% высших учебных заведений признают свою зависимость от западного программного обеспечения (ПО).

Только в 13% вузов в обучении используют цифровой продукт российского производства, и это не полностью. "Среди других причин небыстрого перехода на "родную цифру" называют принципиальную сложность разработки аналогов ПО "для математического моделирования, среды для программирования микроконтроллеров и других электронных компонентов и устройств", – пишут российские пропагандисты.

Также на западном программном обеспечении продолжают работать станки и учебные заведения, где обучение связано с производством. "Переход на отечественное идет туго, потому что предприятия продолжают использовать зарубежный цифровой продукт. Если отталкиваться от разработок "с нуля", чтобы они появились, это должно быть выгодным, – говорит программист Иван Березин. – Да и 2-4 года мало, фотошоп, например, уже лет 30 как развивается".

Как сообщал OBOZ.UA, согласованный странами-членами Европейского Союза (ЕС) 14-й пакет санкций против России будет включать запрет на любые частные и чартерные авиаперелеты в пользу россиян или компаний из РФ. В частности, санкции будут касаться курортных чартеров.

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