Россияне купили десятки тысяч украинских SIM-карт: разоблачена схема на 60 млн грн

В Украине раскрыли группу лиц, которая массово покупала и активировала SIM-карты, после чего передавала их россиянам, а те устанавливали "семерки" в боевые дроны, которые направляли на мирные украинские города. Масштаб схемы может достигать 60 млн грн.

Видео дня

Об этом сообщили в Госфинмониторинге. Отмечается, что правоохранители обнаружили карточки среди обломков сбитых БпЛА.

Как работала схема

Организаторы в Украине массово скупали SIM-карты украинских мобильных операторов .

. Номера активировали и передавали российской стороне .

. Вражеские военные вставляли карточки в ударные беспилотники , чтобы обеспечить связь, навигацию и более точное наведение дронов на жилые дома, мирное население и объекты критической инфраструктуры;

, чтобы обеспечить связь, навигацию и более точное наведение дронов на жилые дома, мирное население и объекты критической инфраструктуры; Через счета участников схемы ФОПов и физических лиц-"дропов" прошло более 60 млн грн .

. Часть денег была потрачена на приобретение недвижимости и элитных автомобилей.

Масштаб – впечатляющий. Только в рамках одного кейса финансовая разведка обнаружила:

более 24 000 мобильных номеров;

мобильных номеров; более 29 000 транзакций в пользу мобильных операторов;

транзакций в пользу мобильных операторов; более 60 млн грн, прошедших через счета участников – ФЛП и физических лиц-"дропов".

Отмечается, что один из кураторов группы находился на территории Евросоюза. Установить его финансовые связи помогли финансовые разведки европейских стран.

Не подработка, а финансирование террора

В Госфинмониторинге отметили: участие в дроп-схемах – это не "легкий заработок", а готовая инфраструктура для преступлений. Такие схемы используют в мошенничестве, уклонении от налогов, отмывании денег – и, как показал этот кейс, в прямом финансировании российского террора.

С августа 2025 года в БЭБ переданы материалы по дроп-схемам с финансовыми операциями на более чем 31 млрд грн. Только за первый квартал 2026 года выявлено таких операций на более чем 14 млрд грн.

Госфинмониторинг вместе с банками собирает и анализирует данные о подозрительных операциях – часть процессов уже автоматизирована для быстрого выявления схем.

Как уже сообщал OBOZ.UA, из-за того, что российские войска активно используют "семерки" украинских операторов, неоднократно поднималась тема привязки таких карт к паспортам. Впрочем, в ближайшее время таких изменений не прогнозируется – мобильные операторы получают с этого рынка большую прибыль и терять ее не хотят.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!