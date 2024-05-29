Россиянам запретили пересылать доллары и открывать депозиты в одном из крупнейших банков

Российское подразделение Raiffeisen Bank International (RBI) ограничило выпуск накопительных счетов, перестало обслуживать депозиты и запретило гражданам страны-агрессора переводить доллары. В банке признали, что решение было принято по независящим от компании обстоятельствам.

Об этом сообщили в пресс-центре "Райффайзен Банк". В компании уточнили, что уже открытые накопительные счета продолжат обслуживаться, но условия некоторых тарифов изменятся.

"С 1 июня 2024 года "Райффайзен Банк" прекращает открытие новых накопительных счетов по тарифам "На ежедневный остаток", "К подписке" и "Ключевой". Счета, открытые до 1 июня, продолжат действовать как обычно", – говорится в заявлении финучреждения.

В банке объяснили, что "рыночные условия существенно изменились". Кроме того, со стороны клиентов якобы наблюдается "устойчивое снижение спроса" на накопительные счета в целом.

Ранее клиентов банки предупредили, что с 3 июня они больше не смогут открывать новые депозиты. Ранее доступные вклады перенесут в архивные, а пролонгация истекающих вкладов станет недоступной.

Кроме того, с 10 июня для российских клиентов банка станут недоступными исходящие платежи в долларах "в связи с изменившимися требованиями банков-корреспондентов, которые осуществляют такие переводы". В банке выразили сожаление, но признали, что не могут повлиять на сложившиеся обстоятельства.

"Это изменение затрагивает всех клиентов банка. Мы стараемся предупредить вас максимально заранее, учитывая постоянно меняющиеся условия рынка", – обратился к россиянам банк.

Платежи, корректно оформленные и отправленные до 16:00 7 июня, будут проведены с учетом прежних ограничений. При этом банк продолжит обрабатывать входящие платежи в долларах. Платежей в других валютах ограничения не коснутся.

"Райффайзен Банк" входит в топ-20 по объему активов в РФ и включенный Центробанком страны в список системно значимых банков. Финучреждение остается главной финансовой артерией, связывающей российскую экономику с миром.

Raiffeisen Bank International объявила о намерении свернуть деятельность в России еще вначале полномасштабного нападения РФ на Украину, но по различным причинам этого не делала. Через год группа сообщила, что рассматривает два сценария выхода с российского рынка – продажу "дочки" или вывод этого актива из состава группы.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что Европейский центральный банк (ЕЦБ) предписал RBI сократить свой бизнес в России. Глава банковской группы Йохан Штробль заявлял, что компания начнет сворачивать деятельность в третьем квартале 2024 года.

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