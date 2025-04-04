Россиян кормят маслом с "мясным клеем" и крахмалом: каждая 4-я пачка оказалась подделкой

В России массово продают поддельное сливочное масло, которое может представлять угрозу для здоровья. Фальсификата стало особенно много после стремительного роста цен на этот продукт. Уже каждая четвертая пачка оказалась подделкой, в которой используются растительные жиры, крахмал, сода, запрещенные пищевые добавки и т.н. "мясной клей" ( микробная трансглютаминаза).

Видео дня

Об этом свидетельствую данные официального исследования, которое провел Россельхознадзор, пишут российские СМИ. В целом доля молока и молочной продукции, в которой в ходе лабораторных исследований нашли нарушения, составила 13%.

Больше всего фальсификата оказалось как раз среди масла – в 24,82% проб. Далее следуют сыры (16,18%), творог (14,4%), сухое молоко (13,24%) и сметана (11,22%).

Фальсификаты молочной продукции для исследования приобретались практически во всех крупнейших сетях супермаркетов РФ: "Дикси", "Магнит", "Светофор", "О’КЕЙ", "Верный", и др. А производителей подделок обнаружили в 10 регионах страны-агрессора.

Уголовное дело, впрочем, возбудили только против одного производителя из Тверской области. Еще 15 компаний просто оштрафовали за административное правонарушение, а 45 производителей получили "предостережения". Еще у восьми отозвали документы о соответствии продукции стандартам качества.

Отмечается, что одно из самых серьезных обвинений в продаже фальсификата возникло в отношении сети магазинов "Светофор". Россельхознадзор заявил, что эти супермаркеты являются площадкой для сбыта поддельных товаров.

"В феврале и марте текущего (2025-го. – Ред.) года в торговых точках указанной сети в ряде регионов страны зафиксирован оборот фальсифицированных продуктов, грубые нарушения требований техрегламентов, ветеринарного законодательства и прослеживаемости", – официально заявили в российском ведомстве. Там уверяют, что опасные продукты были утилизированы, а 76 магазинов приостановили работу.

В российском Союзе защиты прав потребителей обвинили в засилье фальсификата самых жителей РФ. Мол, люди пытаются купить дорогой продукт как можно дешевле, а поэтому торговые сети "выставляют ценовые требования к производителями". Те, в свою очередь, могут только снижать себестоимость товара за счет его качества.

Как сообщал OBOZ.UA, также россияне массово потребляют фейковую Coca-Cola, производимую через схемы с регистрацией в Южной Осетии. Эта "кола" не имеет ничего общего с оригинальным продуктом, кроме поддельной этикетки.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!