Россияне готовятся еще активнее грабить украинские земли – на ВОТ (временно оккупированная территория) Донбасса запланировано строительство 7 элеваторов, каждый из которых сможет вмещать от 20 тысяч тонн зерна. Кремль зарабатывает на краденом зерне, пока украинцы на оккупированных территориях выживают в нищете.

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Об этом пишет Центр национального сопротивления. По их данным, сейчас на временно оккупированной территории Донбасса хранится около 165 тысяч тонн украинского зерна, которое готовят к дальнейшей продаже.

Основное направление незаконного экспорта – третьи страны. В частности, в Луганской области аграрную продукцию транспортируют поездами к Каспийскому морю, а оттуда – в Иран. Таким образом Россия выстраивает логистическую цепь, позволяющую зарабатывать на краденом зерне.

Украинцы, остающиеся на временно оккупированных территориях, сталкиваются с гуманитарным кризисом. В то время как Кремль получает доходы от украденной агропродукции, местные жители страдают от нехватки продовольствия, безработицы и репрессий. Оккупанты создают условия, при которых украинские фермеры вынуждены отдавать зерно по заниженным ценам или терять свои хозяйства.

Украинцы, оказавшиеся на оккупированных территориях, могут помочь разоблачать преступления захватчиков. Центр национального сопротивления призывает фиксировать факты вывоза зерна и сообщать о них через анонимный чат-бот. Это поможет собрать доказательную базу для дальнейшего наказания виновных.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, Россия планирует открыть таможенный пункт пропуска в морском порту оккупированного Бердянска. Его хотят использовать для ускорения нелегального экспорта зерна, украденного в Украине.

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