Мороженое может исчезнуть с полок магазинов: Россия уничтожила склады популярного производителя

В результате российского нападения компания "Ласунка" лишилась складского комплекса с готовой продукцией, которая должна была в ближайшее время поступить в магазины по всей Украине. Производитель предупредил о возможном временном дефиците своего мороженого на полках, однако заверил, что будет работать над скорейшим возобновлением поставок.

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Об этом компания официально сообщила в социальной сети Threads. "В ближайшее время нашего мороженого может не быть на полках", – говорится в сообщении.

Огонь полностью уничтожил готовую продукцию

В компании отметили, что пожар, возникший после вражеской атаки, полностью уничтожил продукцию, подготовленную к отгрузке в торговые сети по всей Украине. Представители "Ласунки" извинились перед покупателями и партнерами за возможные перебои с поставками.

В компании подчеркнули, что в ближайшее время их мороженого может не хватать на полках магазинов, однако пообещали сделать все возможное для возобновления работы. Отдельные популярные позиции могут временно исчезнуть из продажи или быть доступны только в отдельных регионах.

Компания обещает возобновить работу

Несмотря на значительные убытки, производитель заявляет, что не собирается прекращать деятельность. В "Ласунке" подчеркнули, что враг может уничтожить здания и имущество, однако не способен сломить людей, которые продолжают работать даже после таких ударов.

Также компания поблагодарила покупателей за поддержку и доверие, выразив надежду, что вскоре сможет вернуться к привычному режиму работы. После сообщения об уничтожении склада компания получила волну поддержки не только от покупателей, но и от украинского бизнеса.

Слова сочувствия и пожелания скорейшего восстановления оставили производитель мороженого LIMO, молочная компания "Галичина", сеть магазинов Citrus, а также другие украинские бренды и партнеры. В своих обращениях они подчеркивали, что самое главное – никто из команды не пострадал, а производство и складские помещения удастся восстановить.

Для многих украинцев "Ласунка" ассоциируется с мороженым, которое продается практически в каждом супермаркете. Особенно популярны среди покупателей "Стакан Великан" – фирменное мороженое в увеличенном вафельном стаканчике, которое компания называет одним из своих флагманских продуктов.

В частности, это также рожки "Гран-При", которые уже много лет остаются одним из символов бренда. Кроме того, большим спросом пользуются серии "LEV", "Малюк-АМ", Bubble Rice, Mix Deluxe, Dream of Dubai Chocolate, MACAROON, Matcha Cream, а также классические пломбиры, эскимо и мороженое в семейных ведерках.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, ночью 3 августа оккупанты в очередной раз атаковали Днепр, в городе раздались взрывы. В результате атаки российского дрона вспыхнули пожары на складах в пригороде. Также были повреждены частные дома, в результате чего два человека получили ранения. Помимо города, от атаки пострадали также четыре района области.

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