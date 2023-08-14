Россия уничтожила гипермаркет в Одессе: крупная сеть объявила о прекращении работы в городе

Сеть супермаркетов FOZZY уходит из Одессы. Причина – полное разрушение гипермаркета в городе после его обстрела Россией.

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Об этом сообщили в самой сети. Там отметили:

погибших сотрудников в результате обстрела нет;

пострадавших – трое, "сейчас их состояние стабильное".

"В результате российской атаки в ночь с 13 на 14 августа помещение нашего гипермаркета FOZZY в Одессе разрушено до основания и восстановлению не подлежит. Мы с сожалением сообщаем, что FOZZY в Одессе не будет работать", – говорится в сообщении.

Впрочем, возможно, уход сети из Одессы неокончательный. На это намекает подпись компании к соответствующему объявлению: "Гипермаркет FOZZY в Одессе временно приостанавливает свою работу".

Таким образом, судя по этой подписи, в будущем работа маркета в городе может быть возобновлена. Однако когда, где и в каком виде – не указывается.

Что известно об обстреле Одессы

Войска России в ночь на 14 августа атаковали Одессу и область крылатыми ракетами "Калибр" и ударными дронами-камикадзе. В городе упали обломки вражеских ракет – из-за них возникли пожары и разрушения, пострадали три человека.

Как сообщало "Суспільне", в результате атаки вспыхнул пожар в одном из гипермаркетов города. Вероятно, речь шла именно о FOZZY.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Россия уничтожила самую большую в Европе птицефабрику "Чернобаевская". Были убиты миллионы кур.

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