Россия снова атаковала энергетику, повреждена ТЭС: где действуют отключения и что следует знать

Россия снова массово атаковала объекты энергетической системы в трех областях. Повреждены 4 ТЭС. Однако графики применяются только в Харьковской области.

Как сообщает Минэнерго, атакованы объекты в Днепропетровской, Ивано-Франковской, Львовской областях. Имеются повреждения оборудования. На одном из объектов ранен начальник смены – энергетик получил контузию.

"Последствия атак уточняются. Продолжается работа по их ликвидации", - отметили в ведомстве. В то же время в ДТЭК уточнили по поводу повреждения четырех ТЭС.

"Серьезно повреждено оборудование. Враг еще раз массово обстрелял энергетические объекты Украины. Сегодня ночью в результате атаки пострадали четыре теплоэлектростанции ДТЭК. По предварительной информации, к сожалению, есть пострадавшие. Оказываем всю необходимую помощь", – говорится в сообщении.

Серьезно повреждено оборудование предприятий. В эти минуты энергетики пытаются ликвидировать последствия атаки.

Харьковская область. Продолжаются отключения

Электросеть Харьковской области больше всего пострадала от вражеских атак, поэтому сейчас работает в сверхэкстремальных условиях. "Даже когда в стране нет дефицита электроэнергии, то электрооборудование, которое сейчас эксплуатируется в нашем регионе, просто не в состоянии передать необходимые объемы, чтобы обеспечить электричеством всех потребителей. От этого страдают не только бытовые, но и промышленные объекты", – сообщили в "Харьковоблэнерго".

Согласно графику, в течение 28-30 апреля свет будут выключать как минимум на три часа. Как отмечается в сообщении, ежедневно свет в Харькове и области будут выключаться по расписанию для 12 групп потребителей. Загрузить график отключений можно по ссылке.

Графиков избежать будет тяжело

Летом Украина, вероятно, не сможет избежать введения графиков отключения электроэнергии. Причина – ожидаемые традиционные пики потребления в самые жаркие месяцы года.

Об этом рассказал директор Центра исследований энергетики Александр Харченко. Он отметил: если бы не вынуждены аварийные отключения в Одесской, Днепропетровской и Харьковской областях, отключения по всей стране могли бы применяться уже сейчас.

"Украина вряд ли пройдет пики потребления в июле-августе и зимой без ограничений. Это умеренно оптимистичный сценарий. При худшем сценарии доступ к электричеству будет отсутствовать в течение 4-6 часов в сутки. Но апокалипсиса не будет", – говорится в сообщении.

Как сообщал OBOZ.UA, украинцев в условиях дефицита в энергосистеме призывают активно экономить электроэнергию, как зимой 2022-2023 годов. Чтобы делать это правильно, нужно не пользоваться несколькими мощными электроприборами одновременно, особенно в пиковые часы утром и вечером.

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