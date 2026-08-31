Россия превратила склад Roshen в руины: Порошенко показал последствия атаки. Видео.

Российские оккупанты атаковали логистический центр Roshen в Чубинском (Киевская область) с помощью семи "Шахедов" , в результате чего складской комплекс был практически уничтожен, но все работники остались живы. Несмотря на масштабные разрушения, в компании заявляют о намерении восстановить разрушенный объект и продолжить работу.

Видео дня

Об этом сообщил основатель компании Петр Порошенко. Он лично посетил место атаки, пообщался с работниками и спасателями и показал последствия уничтожения логистического объекта.

Что произошло со складом Roshen

Еще накануне атаки логистический центр работал в штатном режиме. Отсюда отгружалась продукция, а грузовики регулярно отправлялись в разные регионы Украины.

После российского удара ситуация кардинально изменилась. Масштабный пожар и прямые попадания привели к значительным разрушениям складских помещений. На обнародованных кадрах видны искореженные конструкции, обгоревшие остатки зданий и территория, которая еще недавно была полноценной логистической площадкой.

Порошенко подчеркнул, что на предприятии кипела работа, однако после удара от складского комплекса остались руины. По его словам, это уже не первая атака на объекты Roshen. Компания, как и многие другие украинские предприятия, продолжает работать в условиях постоянной угрозы ракетных и дроновых ударов.

Несмотря на масштаб разрушений, самым важным результатом стало то, что работники предприятия остались живы. Во время воздушной тревоги персонал соблюдал правила безопасности и находился в укрытии. Именно это, по словам Порошенко, позволило избежать человеческих жертв в результате атаки.

Россия наносит удары по украинской экономике

Порошенко заявил, что российские удары по предприятиям являются частью более широкой кампании против украинской экономики. Речь идет не только об уничтожении имущества, но и о попытках нанести удар по производству, логистике, рабочим местам и налоговым поступлениям.

"Враг целенаправленно разрушает тыл – пытается уничтожить украинскую экономику, рабочие места, предприятия, которые держат страну", – подчеркнул он. Несмотря на масштаб повреждений, Порошенко заявил, что разрушенный объект планируется восстановить.

Для этого компании придется фактически заново восстанавливать значительную часть логистической инфраструктуры. Точные сроки и стоимость восстановления пока не сообщались.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, Россия полностью уничтожила 10 торговых центров "Эпицентра", а прямые убытки компании уже превысили 1 млрд долларов и продолжают расти. Несмотря на потерю более 400 тысяч квадратных метров складских площадей украинского бизнеса, компании перестраивают логистику, чтобы не допустить массового дефицита товаров и резкого скачка цен.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!