Украинские удары по российской нефтеперерабатывающей промышленности сократили ее объемы на около 17%, что повлекло за собой снижение экспорта энергоносителей и рост внутренних цен на топливо. Высокопоставленный чиновник НАТО отметил, что эта тенденция продолжится, усиливая экономическое давление на Россию.

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Об этом заявил высокопоставленный чиновник НАТО на полях саммита Альянса в Вашингтоне. "Мы действительно видим, что удары Украины по российской территории оказывают влияние на российскую экономику, на нефтепереработку, на российский экспорт энергоносителей", – сказал чиновник.

Он отметил, что украинские удары, нанесенные с помощью различных типов оружия, достигают глубоких территорий России, что значительно влияет на его экономику. В частности, отмечается сокращение объемов переработки нефти на около 17%.

Это является результатом повреждений, нанесенных нефтеперерабатывающим заводам и другой критической инфраструктуре. Сокращение нефтепереработки имеет ряд важных экономических последствий:

понижение экспорта энергоносителей: Россия является одним из крупнейших экспортеров нефти и нефтепродуктов в мире. Сокращение нефтепереработки оказывает непосредственное влияние на объемы экспорта, что ведет к снижению поступлений в бюджет;

рост внутренних цен на топливо: уменьшение объемов переработки нефти приводит к дефициту на внутреннем рынке, что приводит к росту цен на топливо. Это, в свою очередь, оказывает негативное влияние на другие сектора экономики;

уменьшение объемов переработки нефти приводит к дефициту на внутреннем рынке, что приводит к росту цен на топливо. Это, в свою очередь, оказывает негативное влияние на введение внутренних ограничений: российское правительство вынуждено вводить ограничения на экспорт бензина и других нефтепродуктов для обеспечения внутреннего рынка. Это может еще больше усугубить экономические проблемы.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, в ночь на 9 июля беспилотники атаковали нефтебазы и электроподстанции в Волгоградской и Ростовской областях России, повлекшие взрывы и пожары. Средствами ПВО (противовоздушная оборона) якобы было перехвачено несколько десятков целей, но обломки дронов повлекли за собой значительные повреждения и перебои в энергоснабжении.

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