Россияне без света: из-за атаки беспилотников загорелись нефтебаза и подстанция

В ночь на 9 июля беспилотники атаковали нефтебазы и электроподстанции в Волгоградской и Ростовской областях России, повлекшие взрывы и пожары. Средствами ПВО (противовоздушная оборона) якобы было перехвачено несколько десятков целей, но обломки дронов повлекли за собой значительные повреждения и перебои в энергоснабжении.

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Об этом сообщил губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров. В городе Калач-на-Дону Волгоградской области около 4 часов утра прогремели десять взрывов, что вызвало панику среди местных жителей.

Местная нефтебаза стала основной целью атаки. Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров подтвердил эту информацию и отметил, что российские системы противовоздушной обороны (ПВО) и радиоэлектронной борьбы (РЭБ) перехватили беспилотные летательные аппараты (БПЛА). Однако обломки упали на подстанцию в городе Фролово и на нефтебазу в Калач-на-Дону, повлекшие пожары.

По словам губернатора, пожар на подстанции удалось оперативно ликвидировать, но энергоснабжение не было возобновлено. На месте происшествия на нефтебазе работают пожарные, пытаясь справиться со стихией. Черный столб дыма виден из разных районов города, что свидетельствует о масштабности пожара.

Атака беспилотников затронула также Ростовскую область. Губернатор области сообщил, что атака дронами началась около 2 часов ночи. Средствами ПВО и РЭБ были уничтожены и подавлены несколько десятков целей в разных районах региона. Однако в Родионово-Несветайском районе произошло возгорание двух трансформаторов на электроподстанции. На место выехал пожарный расчет и пожар удалось ликвидировать.

По сообщениям российских Telegram-каналов, взрывы также слышны в Белгородской области и других населенных пунктах России. Власти российских городов подтвердили факты атак беспилотников и их последствия. Взрывы и пожары, вызванные атаками, создали значительные проблемы с энергоснабжением.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, на нефтеперерабатывающих заводах в России обрушилось производство бензина. Поэтому биржевые цены на автомобильное топливо в стране-террористке подскочили на 20% за месяц.

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