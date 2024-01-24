Российская авиация страдает из-за санкций Запада: уже 11-й самолет крупной авиакомпании вышел из строя во время рейса

Сегодня, 24 февраля, в России произошло сразу два инцидента с самолетами Airbus российских авиакомпаний S7 и "Аэрофлот". Так, у Airbus А-320 компании S7 произошел отказ "зеленой" гидросистемы при выполнении рейса Владивосток – Новосибирск.

Видео дня

Самолет компании приземлился, но был отстранен от полетов. Об этом говорится в сообщении Telegram-канала AVIAINCIDENT.

Второй инцидент произошел с бортом "Аэрофлота" во время выполнения рейса Нижневартовск – Москва. Во время подлета к аэропорту Шереметьево произошел отказ навигационной системы.

Что интересно, это уже одиннадцатое происшествие с самолетом российской компании с начала 2024 года и десятое во время выполнения рейса с 12 января. В минувшие выходные самолет российской компании разбился в горах Афганистана после отказа двух двигателей.

Речь идет о самолете Falcon 10B, выполнявшем санитарный рейс. На борту было шесть человек – четыре члена экипажа выжили, двое пассажиров погибли.

Российская авиация сталкивается с разными проблемами в области авиации в основном из-за введения санкций против РФ за полномасштабное вторжение в Украину. В частности, США и Евросоюз с февраля 2022 года запретили новые поставки, техобслуживание и страхование самолетов в Россию.

Как сообщал ранее OBOZ.UA, в России двум крупнейшим авиакомпаниям – "Аэрофлоту" и "России" – запретили полеты в Египет. Причина – риск ареста 27 самолетов Boeing и Airbus. Запрет начал действовать с 12 января и до особого решения.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!