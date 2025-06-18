ROMI 2025: главная маркетинговая конференция года состоится уже 20 июня в Киеве

Этим летом Киев снова станет эпицентром маркетинговой аналитики, технологий и инноваций. ROMI 2025, одно из самых ожидаемых отраслевых событий года, соберет ведущих экспертов, практиков и digital-лидеров, чтобы обсудить главные вызовы и возможности для маркетинга сегодня.

Видео дня

Ожидается более 350 участников, среди которых маркетологи, руководители отделов, СМО, SMM-специалисты, аналитики, дизайнеры и специалисты по диджитал-решениям.

Ключевые темы ROMI 2025 охватывают самые актуальные направления современного маркетинга:

Как создать собственную DMP-платформу и использовать ее для внутренних бизнес-задач и внешних партнерств

Поведенческий таргетинг на платформе OLX как инструмент высокоточной рекламы

Построение "Маркетингового завода" на базе AI – опыт ЛУН

Работа с first-party data для увеличения Net Profit

Контент-хаос, который продает: 3000+ видео и 10 млн просмотров как стратегия

Уникальный кейс интеграции с Helsi: таргетинг на основе медицинских данных (с соблюдением законодательства)

Маркетинговый анализ: основы, инструменты, применение на практике

Участники конференции получат доступ к 9 часам концентрированного контента по реальным кейсам, проверенных решений, новейших подходов к data-driven маркетингу и эффективной автоматизации.

Билеты уже доступны. Участие возможно в двух форматах - оффлайн в Киеве или онлайн.

Детали и регистрация: project.minfin.com.ua/romi