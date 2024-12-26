Revolut скоро заработает в Украине: зачем нужно приложение и кто уже может им пользоваться

Британская финтех-компания Revolut начала бета-тест своего приложения в Украине, предоставив доступ к международным финансовым услугам с поддержкой украинского языка. В настоящее время приложение доступно только для первой группы тестовых пользователей, загрузивших его ранее.

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Об этом пишет Forbes. В рамках бета-теста пользователи из Украины получили доступ к нескольким ключевым функциям финтех-приложения:

операции с более чем 30 валютами в одном приложении;

в одном приложении; международные переводы без комиссий;

бесплатная виртуальная карта, работающая более чем в 150 странах мира;

работающая более чем в 150 странах мира; открытие счета без регистрационного сбора по тарифному плану Standard.

Пополнение счетов возможно только с валютных карточек в долларах или евро. Пополнение гривней пока невозможно из-за ограничений, установленных Национальным банком Украины. Для верификации пользователей применяется государственное приложение Действие, упрощающее процесс идентификации резидентов Украины.

Revolut запустился в Украине на трансграничной основе, предоставляя свои услуги через литовский Revolut Bank UAB. Приложение получило украинскую локализацию интерфейса, а также поддержку пользователей на родном языке, что значительно облегчает использование сервиса для украинцев.

Несмотря на то, что компания официально не объявляла о полноценном запуске в Украине, бета-тест свидетельствует о постепенной подготовке к выходу на украинский рынок. Revolut, основанный в 2015 году, стал одним из крупнейших финтех-стартапов мира, имея более 45 миллионов клиентов, в том числе 9 миллионов в Великобритании. В июле 2024 года компания получила долгожданную банковскую лицензию Великобритании, что явилось важным шагом для ее международного развития.

Запуск на украинском рынке отражает стратегию глобального расширения Revolut. Компания постепенно добавляет новые языки, сервисы и функции, адаптируя свои услуги к потребностям разных стран. Украинцы получают возможность пользоваться современными финансовыми услугами:

высокая скорость транзакций;

минимальные или отсутствующие комиссии за международные переводы;

простота открытия счетов и верификации.

Это особенно актуально для граждан, работающих или ведущих бизнес за границей. Ведь Revolut позволяет удобно оперировать несколькими валютами одновременно.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, государственный ПриватБанк вдвое снизил тарифы на международные переводы со своих валютных карт – до 1%. Однако не навсегда – только до 15 февраля.

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