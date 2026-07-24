"Речь идет о неделях": когда в Украине снова начнут работать аэропорты

Аэропорты "Львов" и "Борисполь" готовы возобновить работу сразу после решения вопросов безопасности. А для их запуска потребуются не месяцы, а недели, поскольку они находятся в полностью рабочем состоянии.

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Об этом заявил в СМИ мэр Львова Андрей Садовый. Он также напомнил о скандале с незаконной застройкой вокруг аэропорта, которую одобрил сельский совет Сокольников – в настоящее время она заблокирована.

"И аэропорт "Львов", и аэропорт "Борисполь" находятся в рабочем состоянии. Как только вопросы безопасности будут решены, я думаю, эти аэропорты смогут возобновить работу. Речь идет о неделях, а не о месяцах, как только будут решены вопросы безопасности", – говорит глава Львова.

Видение Лондона по развитию "Львова"

Садовый также отметил, что Министерство транспорта Великобритании представило свою концепцию развития аэропорта, которая предусматривает создание исключительно современной логистической и аэропортовой инфраструктуры.

"Там нет никакого жилья, там есть инфраструктура, там есть то, что важно для будущего. Кстати, эта инфраструктура может приносить сотни миллионов налогов той же общине, но люди, которые хотят заработать уже сегодня, имеют другое видение", – подчеркнул Садовый.

В ЕС готовы развивать город Льва

К тому же, по его словам, в Евросоюзе уже одобрили масштабный проект, который превратит Львов в мощный международный транспортный узел. Его ключевыми элементами являются:

строительство железнодорожного сообщения европейского стандарта (евроколея);

(евроколея); прямое соединение львовского аэропорта с железнодорожным вокзалом.

"Фактически такой транспортный узел уже строится. И всё это пытаются сорвать наши местные предприниматели и их лоббисты", – рассказал Садовый.

Как уже сообщал OBOZ.UA, европейские лоукост-авиакомпании Ryanair, Wizz Air, EasyJet открыто заявляют о готовности возобновить полеты в Украину сразу после открытия аэропортов и подписания мирного соглашения. Перевозчики уже планируют маршруты и инвестируют в возобновление авиасообщения, рассчитывая на скорое возвращение пассажиров и бум внутреннего и международного туризма.

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