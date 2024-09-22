Разница в цене более 40%: почему цены на iPhone 16 в Украине больше, чем в США

Цены на iPhone 16, 16 Plus и 16 Pro в Украине значительно выше, чем в США – разница может составить более 40%. Например, iPhone 16 в базовой версии (128 ГБ) в Украине стоит на 15 177 грн больше из-за налогов и импортных наценок.

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OBOZ.UA провел мониторинг и узнал, какая разница в ценах. Цены на смартфоны традиционно отличаются в зависимости от рынка, и Украина не исключение. Согласно данным официального сайта Apple в США цены на новые модели iPhone таковы:

iPhone 16 (базовая модель, 128 ГБ) – $799 (приблизительно 32 972 грн, по курсу НБУ);

iPhone 16 Plus (базовая модель, 128 ГБ) – $899 (примерно 37 099 грн);

iPhone 16 Pro (базовая модель, 128 ГБ) – $1,099 (приблизительно 45 353 грн).

Цены указаны без учета налогов, которые могут варьироваться в разных штатах США. В Украине ситуация несколько иная.

На официальном сайте украинских дистрибьюторов Apple цены на новые модели iPhone обычно выше из-за пошлин, налогов и расходов на логистику. По состоянию на 22 сентября 2024 года, цены на те же модели в Украине выглядят так:

iPhone 16 (базовая модель, 128 ГБ) – 47 999 грн (примерно $1,165);

iPhone 16 Plus (базовая модель, 128 ГБ) – 52 499 грн (примерно $1,272);

iPhone 16 ProMax (базовая модель, 512 ГБ) – 80 999 грн (приблизительно $1,966).

Если сравнить базовые цены в США и Украине, разница очевидна. А именно:

iPhone 16 в Украине стоит примерно на 15177 грн дороже (или на $367), что составляет более 47% от первоначальной цены в США;

iPhone 16 Plus в Украине дороже 15 400 грн (или на $373), что превышает американскую цену на 42%;

в Украине дороже (или на $373), что превышает американскую цену на 42%; iPhone 16 Pro стоит на 14 766 грн больше (или на $407), что на 37% дороже американской версии.

Причины таких существенных разниц в стоимости заключаются в нескольких факторах. Во-первых, это импортные пошлины и налоги на электронику, которые украинские покупатели вынуждены платить. Во-вторых, логистические затраты на доставку техники в Украину значительно выше, чем на внутреннем американском рынке.

Кроме того, официальные дистрибьюторы устанавливают собственные наценки, что влияет на конечную цену потребителей. Таким образом, покупка нового iPhone в Украине становится существенно дороже, чем в США, что может побудить украинцев заказывать устройства из-за границы или искать альтернативные способы снизить затраты на приобретение гаджетов.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, цены на iPhone 16 могут снизиться из-за более низкого, чем ожидалось, спроса на новые модели, а сотрудники Apple уже получили персональные скидки. Эксперты прогнозируют, что снижение цен в ритейле может произойти в ближайшие несколько недель.

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