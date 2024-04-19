Разница 9 грн на литре. Какие цены на бензин выставили украинские АЗС и где нужно платить 60 грн/л

В Украине продолжает дорожать бензин А-95. За последние сутки его стоимость увеличилась на 4 коп./л – до средних 54,62 грн/л. А с начала текущего этапа роста цен (7 марта) выросла более чем на 3 грн/л. При этом в отдельных сетях АЗС цены уже вплотную подобрались к 60 грн/л.

В целом же, по данным Консалтинговой группы "А-95", крупные сети заправок продают бензин по 50,98-59,99 грн/л. Таким образом, на рынке разница в стоимости топлива превышает 9 грн/л.

Самые низкие цены установили на заправках Motto 50,98 грн/л. А кроме того:

Маркет – 50,99 грн;

Фактор – 51 грн;

Авантаж 7 – 51,45 грн;

ZOG – 51,5 грн.

Дороже всего ресурс продают в сети SOCAR – 59,99 грн/л. А также:

WOG, ОККО – 57,99 грн/л;

Shell – 56,92 грн/л;

Neftek – 56,49 грн/л.

Премиальные сети АЗС в Украине могут поднять цену на бензин до 60 грн/л

В то же время, отметил эксперт рынка топлива Дмитрий Левушкин, премиальные сети АЗС в Украине могут поднять цену на бензин до 60 грн/л – что, собственно, уже почти сделала SOCAR. Однако рыночная цена ресурса ниже – и остальные сети будут продавать его дешевле.

"Если мы говорим, что там нарисуют на стелле (т.н. "столб с ценами". – Ред.) АЗС премиального сегмента, то это, возможно, будет выше 60 грн. Но реальная цена будет ниже", – сказал он.

Что будет с ценами на топливо до конца весны

В свою очередь, энергетический эксперт Александр Сиренко рассказал OBOZ.UA, что дальнейшее повышение цен на топливо весной-2024 является маловероятным. Ведь рынок перенасыщен ресурсом.

Он подчеркнул: одним из ключевых факторов, влияющих на это, является пониженный спрос. "Население перестало активно использовать автомобильный транспорт из-за разных обстоятельств. Включая экономические и социальные", – объяснил Сиренко.

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время, на некоторых заправках украинцы рискуют получить фальсифицированное топливо, использование которого грозит серьезными повреждениями внутренним системам авто. В частности, это может привести к разрушению фильтра и топливного насоса в баке. Больше всего рискуют заправиться контрафактом те, кто покупает топливо на небольших АЗС вдали от крупных населенных пунктов.

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