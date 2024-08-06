"Разгром мирового рынка" привел к панике инвесторов: в Bloomberg рассказали, как мгновенно стерли миллиарды долларов

Мировые фондовые рынки понесли значительные потери на сумму 6,4 триллиона долларов из-за экономических тревог в США и искусственного интеллекта, что повлекло за собой глобальный обвал акций. Это вызвало панику среди трейдеров и инвесторов, которые опасаются, что это только начало продолжительного спада.

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Об этом пишет Bloomberg. Начавшееся на прошлой неделе падение на рынках приобрело критические масштабы в понедельник, когда цифры на торговых экранах шокировали даже самых опытных участников рынка.

Основные фондовые индексы в Токио, Сеуле и Нью-Йорке стремительно упали, а криптовалюты также понесли значительные потери. Показатель волатильности VIX подскочил, а инвесторы начали активно вкладывать средства в казначейские облигации, самый надежный из всех активов.

В понедельник индекс Nikkei в Токио упал на 12%, Kospi в Сеуле снизился на 9%, а Nasdaq в Нью-Йорке упал на 6% за считанные секунды после открытия торгов. Эти события свидетельствуют о том, что рынки находятся в критическом состоянии, и трейдеры пытаются определить, только ли это начало длительного спада.

Финансовые рынки, которые годами основывались на определенных ключевых предположениях, сейчас претерпевают серьезные изменения. Слабые июльские отчеты о занятости в США, неутешительные результаты крупных технологических компаний, инвестирующих в искусственный интеллект, и повышение ставок Банком Японии вызвали значительную обеспокоенность среди инвесторов. Это привело к массовой распродаже активов и потерям на сумму около 6,4 триллиона долларов за три недели.

Аналитики отмечают, что рыночная паника создает существенные риски для мировой экономики. Трейдеры вкладываются в безопасные активы, такие как казначейские облигации, и растут призывы в Федеральный резерв США снизить процентные ставки для поддержки экономики. В то же время стратеги отмечают, что рынки переживают ситуацию, подобную Черному понедельнику 1987 года, когда Dow Jones Industrial Average упал на 23% за один день, но это не привело к долгосрочной рецессии.

Паническая распродажа может привести к замедлению кредитования и созданию дополнительных финансовых затруднений. Инвесторы опасаются, что это может стать последней каплей, которая приведет к рецессии. Это усиливает призывы к немедленным действиям со стороны центральных банков по стабилизации ситуации.

Внезапный обвал рынков свидетельствует о нестабильности и непредсказуемости текущей экономической ситуации. Инвесторы и трейдеры внимательно следят за дальнейшими событиями в надежде на стабилизацию и восстановление рынков. Тем не менее, они остаются настороженными, готовясь к возможным новым колебаниям и потерям.

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