Raiffeisen Bank снова передумал выходить из России: какую причину придумали на этот раз

Raiffeisen Bank International (RBI), остававшийся одним из крупнейших западных банков в России, прекратил продажу своего бизнеса в стране-агрессоре.

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Об этом сообщает Financial Times, ссылаясь на ознакомленные источники. Под давлением западных регуляторов и из-за угрозы введения санкций австрийский финансовый гигант объявил о продаже своего подразделения в РФ.

Но в сентябре суд РФ заморозил акции российской "дочки" Raiffeisen Bank International (RBI), а в январе обязал банк возместить 2 млрд евро российскому бюджету, чтобы правительство страны одобрило соглашение. Учитывая это, в RBI заявили, что это заморозило любую передачу прав собственности на акции российского подразделения.

Но в феврале продажи были полностью приостановлены. Причиной приостановки стала "глобальная неопределенность", а также изменения в отношениях между США и Россией. "Это сделали, чтобы оценить ситуацию и может ли позиция США измениться", – утверждают источники журналистов

Впрочем, отмечается, что, несмотря на эту паузу, ситуация может измениться из-за возможных изменений внутри компании. Впрочем, именно это может повлиять на это – геополитическое смещение или потенциальное судебное дело – не указывается.

Впрочем, в RBI уверяют, что процесс продажи продолжается. В то же время в компании подчеркнули, что судебное дело в РФ сделало невозможным любое потенциальное соглашение

"На данный момент акции RBI в Raiffeisen Bank Russia заблокированы, поэтому оплата на данный момент невозможна", – говорится в сообщении. В RBI уверяют, продолжают сворачивать свой бизнес в РФ в соответствии с требованиями Европейского центрального банка.

Следует отметить, что крупнейший банк Австрии продолжает работать в РФ в течение всех трех лет после полномасштабного вторжения российских войск в Украину. В прошлом году Европейский центральный банк отдал приказ RBI и другим европейским банкам, все еще работающим в России, ускорить усилия по сокращению своего бизнеса там, если они не смогут его продать

Но самый большой ущерб Raiffeisen Bank нанесло судебное дело. В четвертом квартале 2024 года российская "дочка" компании сообщила о чистом убытке в размере 926 млн долларов, что произошло впервые за 9 лет. Это связывается с решением российского суда. 24 апреля банк планирует его обжаловать

Также OBOZ.UA сообщал, что RBI продолжает обслуживать компании российского военно-промышленного комплекса, в том числе поставляющие компоненты для производства вооружений. Таким образом банк остается частью милитаризованной экономики РФ.

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