Кровавый бизнес: как Raiffeisen Bank помогает российскому ВПК зарабатывать на войне

Австрийский Raiffeisen Bank International (RBI) продолжает обслуживать компании российского военно-промышленного комплекса, в том числе поставляющие компоненты для производства вооружений. Несмотря на заявления о соблюдении санкций, банк не может выйти из России и остается частью ее милитаризированной экономики.

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Об этом пишет Bloomberg, со ссылкой на оказавшиеся в распоряжении агентства банковские документы. Одним из клиентов Райффайзенбанка в России является компания "Юнихим", занимающаяся химической продукцией.

Она не находится под санкциями, однако поставляла химические компоненты компаниям, производящим оружие. Только в 2023 году Raiffeisen заработал 62,5 млн рублей на обслуживании "Юнихима".

Документы свидетельствуют, что "Юнихим" осуществлял платежи через банк для таких подсанкционных компаний, как "Равенство", производящее навигационные радиолокационные системы для военных кораблей, а также "Пролетарский завод", входящий в состав государственной Объединенной судостроительной корпорации.

Еще одним клиентом банка стала компания "Тоталелектро", поставлявшая кабели для Смоленского авиационного завода – предприятия, производящего военную технику и находящегося под санкциями. В начале 2024 года "Тоталелектро" выставила счет на 5,5 млн рублей, которые должны были быть перечислены именно на счет в Raiffeisen. По словам европейских чиновников, банк "почти наверняка" обслуживает и других клиентов, поставляющих продукцию для российского ВПК.

Представители RBI заявили Bloomberg, что банк "четко соблюдает все санкции ЕС, США и Великобритании". Они также подчеркнули, что банк ввел специальные системы мониторинга транзакций, чтобы гарантировать соответствие санкционному законодательству.

Но есть один нюанс – Российское законодательство запрещает иностранным компаниям выполнять западные санкции. То есть Raiffeisen не может просто отказаться обслуживать "нежелательных" клиентов, поскольку это может противоречить российским законам.

Еще в 2023 году Европейский центральный банк (ЕЦБ) требовал от RBI сократить деятельность в России, что банк вроде бы начал делать – в В III квартале 2024 года он уменьшил кредитный портфель на 25%. Но прекратить работу в России полностью он не может, ведь его признали системно значимым банком, и выход нуждается в разрешении российских властей.

После начала полномасштабного вторжения многие международные компании поспешили покинуть российский рынок, но Raiffeisen решил не спешить. Это решение оказалось для него роковым – теперь банк:

официально признан "системно значимым" в России – без разрешения Центробанка РФ он не может продать свой бизнес;

– без разрешения Центробанка РФ он не может продать свой бизнес; зарабатывает огромные деньги – в 2024 году Райффайзенбанк стал самым прибыльным подразделением RBI, принеся свыше $1 млрд прибыли после уплаты налогов;

– в 2024 году Райффайзенбанк стал самым прибыльным подразделением RBI, принеся свыше $1 млрд прибыли после уплаты налогов; не может вывести полученную прибыль – сейчас на счетах Райффайзенбанка в России "зависло" 4,4 млрд евро, которые он не может перевести в Австрию.

Чтобы выйти из России, банк должен найти покупателя и получить разрешение от Кремля. Но даже если это произойдет, ему придется:

продать бизнес со скидкой 60% от его стоимости;

заплатить так называемый "налог на выход" – 35% от суммы сделки.

Таким образом, потери для RBI могут быть настолько велики, что выход из России для него просто экономически невыгоден. Несмотря на все усилия, RBI все больше оказывается под давлением европейских регуляторов. Западные правительства все более внимательно следят за тем, как европейские компании "обходят" санкции или продолжают работать в России.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, один из последних в России крупных американских банков Goldman Sachs ушел из страны. Банк проработал на рынке страны-агрессора более 16 лет. Местная "дочка" Goldman Sachs получила личное разрешение от Владимира Путина на продажу фонда Balchug Capital.

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