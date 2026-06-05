Ради МВФ в Украине переписали правила для банков: как теперь будет действовать НБУ

Национальный банк Украины разрешил устанавливать индивидуальные повышенные пруденциальные нормативы для отдельных финансовых учреждений. Это означает, что НБУ будет выдвигать индивидуальные повышенные требования к достаточности капитала и ликвидности конкретных банков.

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Об утверждении соответствующего положения сообщили в Нацбанке, но в силу оно вступило с 3 июня. Документ разработан в рамках евроинтеграции и выполнения Меморандума с МВФ для усиления финансовой устойчивости банковского сектора и защиты вкладчиков.

Что изменится

Главное нововведение заключается в том, что НБУ теперь имеет право выдвигать индивидуальные повышенные требования к достаточности капитала и ликвидности конкретного банка, учитывая его профиль риска и результаты надзорной оценки SREP. На индивидуальной основе регулятор сможет повышать следующие показатели:

норматив достаточности регулятивного капитала (НРК);

норматив достаточности капитала 1 уровня (НК1);

норматив достаточности основного капитала 1 уровня (НОК1);

коэффициент покрытия ликвидностью по всем валютам (LCRвв).

Этот подход заставит банки поддерживать дополнительный запас прочности для покрытия рисков, которые не перекрываются минимальными общими требованиями рынка, и будет стимулировать финучреждения улучшать внутренние системы управления.

Как будут внедрять изменения

Чтобы уменьшить одномоментную нагрузку на финансовую систему, новые требования к капиталу будут внедрять поэтапно. А именно ожидаются следующие изменения?

в 2026 году – банки обязаны учитывать 50% от определенного дополнительного размера капитала;

– банки обязаны учитывать от определенного дополнительного размера капитала; с 2027 года – индивидуальные требования заработают на полные 100%.

Новое положение утверждено постановлением правления НБУ № 57 от 28 мая 2026 года. Документ официально вступил в силу с 3 июня 2026 года.

Как уже сообщал OBOZ.UA, в Украине за первый квартал 2026 года в трех банках произошел резкий рост кредитования физлиц (от 147,2% до 205,4%): в Банке 3/4, Банке Альянс и Кредитвест Банке. В то же время общее качество кредитного портфеля Банка Альянс за время большой войны ухудшилось более чем в 8 раз.

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