Работы больше, чем желающих работать: назван список из 12 сфер, где критически не хватает сотрудников 

В Украине возник аномальный дефицит кадров. При этом в 12 сферах вакансий больше, чем размещенных резюме. Среди таких сфер гостинично-ресторанный бизнес, туризм; логистика, склад, недвижимость, охрана, безопасность и т.д.

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Об этом говорится в материале OBOZ.UA. До большой войны практически во всех отраслях количество резюме было больше, чем количество вакансий. К примеру, в 2021-м в сфере "рабочие специальности" на одном из крупных кадровых порталов было размещено 10,9 тыс. новых за неделю резюме и 10,4 тыс. – вакансий.

Уже тогда рабочих критически не хватало. А сейчас ситуация аномальная. Количество вакансий с июля 2021-го по июль 2024-го возросло с 10,4 тыс. до 10,7 тыс. А количество резюме упало с 10,9 тыс. до 7,9 тыс.

То есть сейчас количество вакансий больше, чем количество желающих работать. И это при том, что некоторые размещенные вакансии рассчитаны на несколько претендентов.

Похожая ситуация и в розничной торговле, логистике, гостинично-ресторанном бизнесе и т.д. К примеру, в логистике в июле 2021-го было 8,3 тыс. резюме и 6,6 тыс. вакансий. А сейчас количество вакансий возросло до 7,1 тыс., а количество резюме – упало до почти 5,3 тыс.

Соотношение количества вакансий и резюме уже достигло аномальной отметки. Так, в июле 2021 года в Украине в среднем на 6 вакансий было 10 резюме. В июле 2022 года работодатели все еще не возобновили поиск новых работников после начала полномасштабной войны. Поэтому примерно на 2 вакансии было 15 резюме. В июле 2023-го статистика выровнялась до соотношения 5 вакансий на 9 соискателей. Сейчас на 6 вакансий есть 8 резюме. При этом в некоторых сферах количество вакансий уже больше, чем количество резюме.

В каких областях нет конкуренции за работу: вакансий больше, чем резюме

Гостинично-ресторанный бизнес, туризм

Логистика, склад

Недвижимость

Охрана, безопасность

Рабочие специальности, производство

Розничная торговля

Сельское хозяйство, агробизнес

Страхование

Сфера обслуживания

Телекоммуникации и связь

Транспорт, автобизнес

Финансы, банк

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