Работодатели охотно нанимают этих специалистов: кого в Украине ищут чаще всего и какие зарплаты предлагают

В Украине работодатели больше всего ищут сотрудников в сфере производства и среди рабочих специальностей – в июле было размещено почти 20 тысяч вакансий. В то же время из-за дефицита кадров зарплаты в таких сферах растут, медианная оплата в производстве достигла 28 750 грн, в логистике – 30 875 грн, а в строительстве – 38 125 грн.

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Об этом говорится в аналитике профильного портала по поиску работы. Эксперты сравнили данные за июль 2026 года с аналогичным периодом 2025-го, в частности количество вакансий, откликов на одно объявление и медианные зарплаты.

Где украинцам сложнее всего найти работу

Самая высокая конкуренция среди кандидатов в июле 2026 года зафиксирована в категории "Реклама / дизайн / PR". На одну вакансию здесь приходилось в среднем 36,9 откликов. Год назад показатель был почти таким же – 36,6 откликов на одно объявление.

Работодатели в этой сфере могут получать десятки заявок на одну вакансию. Для соискателей это, соответственно, означает необходимость конкурировать не только по уровню зарплаты, но и по опыту, портфолио, профессиональным навыкам и другим преимуществам.

Второй по уровню конкуренции стала категория "Колл-центры / Телекоммуникации". В июле этого года на одну вакансию приходилось 30,3 отклика. Для сравнения: в июле 2025 года было 26 откликов. Таким образом, конкуренция в этом сегменте за год заметно возросла.

Интересная ситуация наблюдается в сфере "ИТ / компьютеры". Несмотря на традиционно высокий интерес украинцев к технологическим профессиям, количество откликов на одно объявление сократилось. В июле 2026 года на одну IT-вакансию приходилось 11,5 откликов, тогда как годом ранее этот показатель составлял 16,1.

Таким образом, конкуренция в этой категории снизилась примерно на треть. Меньше откликов также фиксируется в категориях, связанных с началом карьеры и административной работой.

Где ещё высока конкуренция среди соискателей

Третье место по количеству откликов на вакансию в июле заняла категория "Начало карьеры / Студенты". В этом году работодатели получали в среднем 21 отклик на одно объявление.

В то же время в прошлом году показатель был значительно выше – 28,5 откликов. Таким образом, конкуренция среди кандидатов без значительного опыта работы за год снизилась. В категории "Административный персонал / HR / Секретариат" в июле 2026 года на одну вакансию приходилось 10,8 откликов, в 2025 году — 12.

Еще одна сфера, где количество кандидатов превышает количество вакансий, – "Культура / искусство / развлечения". Здесь зафиксировали 10 откликов на одно объявление против 14,2 годом ранее. То есть в большинстве из этих категорий конкуренция среди кандидатов уменьшилась, хотя отдельные направления, в частности реклама, дизайн, PR и телекоммуникации, остаются очень конкурентными.

В каких сотрудниках больше всего нуждается украинский бизнес

Если посмотреть не на количество кандидатов, а на количество вакансий, картина кардинально меняется. Больше всего объявлений в июле 2026 года работодатели разместили в категории "Производство / рабочие специальности", всего было опубликовано 19 974 вакансии.

Отмечается, что это одна из наиболее показательных тенденций украинского рынка труда. В то время как за офисные и творческие должности могут соревноваться десятки кандидатов, предприятиям, производствам и другим компаниям остро нужны работники рабочих профессий.

В то же время работодатели вынуждены повышать оплату труда, чтобы привлекать людей. Медианная зарплата в этой категории за год выросла с 22 750 до 28 750 гривен.

Второе место по количеству вакансий заняла категория "Розничная торговля / продажи / закупки". В июле работодатели опубликовали 19 205 объявлений. Медианная зарплата в этом сегменте также увеличилась — с 18 000 гривен в июле 2025 года до 20 850 гривен в июле 2026-го.

Таким образом, сфера торговли остается одним из крупнейших работодателей на украинском рынке. Спрос наблюдается как на продавцов и консультантов, так и на специалистов по продажам и закупкам.

Еще одним крупным сегментом рынка труда остается "Логистика / Склад / Доставка". В июле 2026 года в этой категории насчитывалось 17 640 вакансий, медианная годовая зарплата выросла с 27 700 до 30 875 гривен.

Спрос на таких работников в значительной степени связан с потребностями торговли, доставки, производства и электронной коммерции. Бизнесу нужны водители, кладовщики, комплектовщики, курьеры, операторы складов и другие работники, обеспечивающие движение товаров.

Строительство предлагает одни из самых высоких зарплат

В категории "Строительство / облицовочные работы" в июле было опубликовано 10 445 вакансий. При этом именно эта сфера демонстрирует один из самых больших приростов медианной зарплаты. За год она увеличилась с 31 125 до 38 125 гривен.

Высокий уровень оплаты труда объясняется значительным спросом на квалифицированных работников. В условиях дефицита кадров работодателям приходится предлагать более высокую заработную плату, чтобы привлечь людей с необходимым опытом и навыками.

В категории "Гостинично-ресторанный бизнес / Туризм" в июле 2026 года было размещено 8 741 вакансия. Медианная зарплата в этом сегменте за год выросла с 17 750 до 21 000 гривен.

В эту категорию входят многочисленные профессии, в частности повара, официанты, администраторы, бармены, работники отелей и другие специалисты сферы обслуживания. Рост зарплат в этой сфере также свидетельствует о том, что работодатели постепенно адаптируются к дефициту работников.

Несоответствие между спросом и предложением

Данные OLX Работа и Европейской бизнес-ассоциации демонстрируют масштаб проблемы с кадрами. Почти 80% работодателей заявляют о кадровом дефиците.

При этом часть вакансий остается открытой в течение длительного времени. По данным исследования, 30% вакансий работодатели заполняют дольше, чем за три месяца, тогда как лишь 6% вакансий удается заполнить менее чем за месяц.

Одной из ключевых особенностей украинского рынка труда остается дисбаланс между ожиданиями кандидатов и потребностями работодателей. Многие соискатели ориентируются на офисные, административные, креативные или технологические профессии. В то же время бизнесу требуется большое количество работников на производстве, в торговле, логистике, строительстве и сфере обслуживания.

Из-за этого одна часть рынка перенасыщена кандидатами, а другая — испытывает острую нехватку кадров. Особенно заметна разница между категориями "Реклама / дизайн / PR" и "Медицина / фармацевтика". Если в первой категории на одно объявление приходится 36,9 откликов, то в медицине и фармацевтике — всего 2,6.

Зарплаты становятся одним из способов борьбы за сотрудников

Кадровый дефицит заставляет работодателей пересматривать условия труда. Одним из главных инструментов привлечения специалистов становится повышение зарплат.

Наиболее заметно это видно в строительстве, где медианная заработная плата за год выросла на 7 тысяч гривен. Значительное повышение также зафиксировано в производстве и рабочих профессиях — на 6 тысяч гривен.

Выросла зарплата и в логистике, торговле и гостинично-ресторанной сфере. Однако для соискателей важен не только уровень дохода. Среди важных критериев выбора работы также числятся близость к дому, гибкий график и официальное трудоустройство.

Поэтому работодателям приходится конкурировать за работников не только деньгами, но и общими условиями труда.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, в августе работодатели Тернопольской области предлагают более 2,6 тысячи вакансий, а самые высокие зарплаты в отдельных предложениях достигают 60 тысяч гривен. Больше всего сотрудников ищут в перерабатывающей промышленности, торговле, медицине, образовании и сельском хозяйстве, а уровень оплаты зависит от квалификации и характера работы.

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