Украинцам предлагают зарплаты до 60 тыс. грн: где найти такую работу и кого ищут

В августе работодатели Тернопольской области предлагают более 2,6 тысячи вакансий, а максимальные зарплаты в отдельных предложениях достигают 60 тысяч гривен. Больше всего работников ищут в перерабатывающей промышленности, торговле, медицине, образовании и сельском хозяйстве, а уровень оплаты зависит от квалификации и характера работы.

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Об этом сообщил Тернопольский областной центр занятости. Там отмечают, что актуальные предложения охватывают как рабочие специальности, так и должности, требующие высшего образования, опыта и соответствующей профессиональной подготовки.

Какие профессии наиболее востребованы

Больше всего работников работодатели области нуждаются в перерабатывающей промышленности, торговле, сфере здравоохранения и социальной помощи, образовании и сельском хозяйстве. В список самых востребованных специальностей в августе вошли водители, врачи, продавцы, повара, медицинские сестры и учителя.

Также предприятия активно ищут слесарей, подсобных рабочих, швей и уборщиков служебных и производственных помещений. Таким образом, наибольшее количество вакансий сосредоточено не только в сферах, где требуется высшее образование, но и в профессиях, предполагающих практические навыки и специальную подготовку.

Кому готовы платить до 60 тысяч гривен

Самые высокие зарплаты среди предложенных вакансий составляют от 50 до 60 тысяч гривен. На такой уровень оплаты могут рассчитывать специалисты, имеющие соответствующую квалификацию и опыт работы. В частности, высокие зарплаты предлагают:

мастерам по ремонту;

менеджерам;

бетонистам;

электромеханикам по лифтам;

шлифовальщикам;

водителям автотранспортных средств;

наладчикам машин и автоматических линий;

монтажникам радиоэлектронной аппаратуры и приборов;

главным бухгалтерам.

Размер зарплаты на таких вакансиях зависит от конкретного работодателя, сложности работы, уровня ответственности и профессиональных навыков кандидата.

Кому предлагают от 40 до 48 тысяч гривен

Еще одна значительная группа вакансий предусматривает оплату труда на уровне от 40 до 48,3 тысячи гривен. В этом диапазоне зарплат можно найти предложения для охранников, кладовщиков, агрономов, операторов производственных линий в пищевой промышленности и врачей ветеринарной медицины.

Также работодатели готовы платить такие суммы малярам, штукатурам, монтажникам систем утепления зданий, кровельщикам, машинистам экскаватора и крана, электрогазосварщикам, экономистам, заведующим складами и трактористам-машинистам. Для части этих профессий важными условиями трудоустройства являются наличие соответствующего образования, удостоверений, опыта работы или специальных профессиональных навыков.

Какие вакансии оплачиваются свыше 30 тысяч гривен

В пределах 32–36 тысяч гривен работодатели области предлагают вакансии для мастеров по диагностике и наладке электронного оборудования автомобилей, грузчиков и слесарей по ремонту транспортных средств. Также в этом зарплатном диапазоне есть предложения для водителей троллейбусов, юристов, инкассаторов, геодезистов, электромонтеров, экспедиторов, поваров и механиков-наладчиков.

Отдельный перечень вакансий предусматривает зарплату от 30 до 31,8 тысячи гривен. Среди них — должности бухгалтеров, начальников смен, слесарей, электросварщиков, инженеров, менеджеров розничной торговли, электриков, лаборантов, пекарей, торговых представителей, механиков и системных администраторов. Также в этой категории есть вакансии для водителей погрузчиков и укладчиков-упаковщиков.

От чего зависит зарплата

В центре занятости отмечают, что размер заработной платы по вакансиям не одинаков для всех работников. На сумму, которую может получать человек, влияют его квалификация, профессиональный опыт, специализация и характер выполняемых обязанностей.

Особенно это касается профессий, где работник отвечает за сложное оборудование, производственные процессы, безопасность других людей или финансовые операции предприятия. В то же время значительное количество вакансий с зарплатой свыше 30 тысяч гривен свидетельствует о спросе на квалифицированных работников в различных отраслях экономики области.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, после окончания войны одной из самых востребованных профессий в Украине станет строитель, ведь стране понадобятся огромные ресурсы для восстановления жилья и инфраструктуры. Из-за нехватки работников женщин и пожилых людей уже обучают традиционно мужским профессиям — от каменщика и штукатура до крановщицы.

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