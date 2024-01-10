"Финансирует убийства украинцев". Крупная сеть фастфуда объявлена международным спонсором войны

Национальное агентство по предотвращению коррупции (НАПК) внесло одну из крупнейших в мире сетей по количеству ресторанов быстрого питания – американскую франшизу Subway – в перечень международных спонсоров войны. Причина – более 500 заведений компании продолжают работать на рынке России, уплачивая сотни тысяч долларов налогов в ее бюджет.

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Об этом сообщили в самом НАПК. Там отметили, что Subway также:

активно рекламирует свою деятельность через подсанкционные российские социальные сети;

доставляет еду через сервисы Яндекс, сотрудничающие с государственными и правоохранительными органами страны-агрессорки.

"Компания заявляет, что заботится о здоровье потребителей, но продолжает работать в России, финансируя убийства украинцев. Российская сеть Subway сейчас третья по количеству точек в Европе после Великобритании и Германии", – говорится в сообщении.

В НАПК напомнили: Subway работает в России более 20 лет. За это время она:

создала около 6 000 рабочих мест;

насчитывает 550 ресторанов в 122 городах.

А после начала полномасштабного вторжения попыток осудить войну России против Украины от руководства компании не было. Кроме того, она не сообщила ни о каком сокращении своей деятельности в России.

Так, подчеркивается, что кроме уплаты налогов в бюджет РФ, ныне Subway предоставляет рабочие места россиянам. Чем поддерживает:

экономику РФ;

уровень занятости ее населения.

Оправдания Subway не работают

В то же время отмечается: особенностью бизнеса Subway является то, что они работают по системе франчайзи. То есть существует большая сеть юридически обособленных лиц, работающих под брендом Subway, генерирующих доходы и платящие налоги.

В России франшизой сети Subway владеет компания Subway Russia Service Company. Головной офис которой находится в Санкт-Петербурге.

При этом, подчеркивается, сама Subway сообщила, что всеми ресторанами в стране независимо владеют и управляют местные и главные франчайзи. И именно поэтому заведения остаются открытыми в России.

Однако, отметили в НАПК, это заявление в части несостоятельности влияния на собственных франчайзи не соответствует действительности. И фактически вводит в заблуждение.

"В мае 2022 года российские банки начали блокировать платежи за пользование франшизой, потому что были не готовы брать на себя ответственность за проработку платежей в адрес франчайзера из "недружественного" государства (США). Клиенты не могли получить право собственности по российским франчайзи и отправлять платежи в США", – объяснили в агентстве.

В связи с этим, отмечается, по заказу Subway российская юридическая компания Nevsky IP LAW провела необходимые анализы договоров и санкционного законодательства РФ – и нашла соответствующие юридические механизмы, позволяющие законно осуществлять сбор роялти с франчайзи. А также направлять их в адрес холдинговой компании.

"В результате компания помогла Subway снова получать роялти из российских франчайзи. Банки возобновили обработку платежей, а франчайзи вернулись к исполнению обязанностей по уплате роялти", – резюмировали в НАПК.

Список международных спонсоров войны – что он значит для бизнеса

Viciunai Group далеко не первая компания, попавшая в указанный список. В него уже внесены Viciunai Group (бренд VIČI), CRCC, Rockwool, Nestle, China National Offshore Oil Corporation (CNOOC Group), China Petrochemical Corporation (Sinopec Group) и China National Petroleum Corporation (CNPС), PepsiCo, Mars, Şişecam Group, Japan Tobacco International, Philip Morris International, Alibaba Group Holding Limited, Bacardi, Unilever, Auchan, Metro, Procter&Gamble, Bonduelle, Mondelez, Leroy Merlin, Xiaomi, Geely и многие другие.

Включенные в перечень международных спонсоров войны компании вносятся в базу World-Check. Это не грозит им закрытием, но базу используют во всем мире для выявления и управления финансовыми, регуляторными и репутационными рисками. Кроме того, официальные структуры активно призывают к бойкоту продукции таких компаний.

Впрочем, все компании из списка пока продолжают работу в Украине, т. к. НАПК не имеет полномочий закрывать международный бизнес или ограничивать его работу. Но если против таких бизнесов будут введены санкции СНБО, ситуация может измениться.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее НАПК приостановило статус международного спонсора войны для венгерского OTP Bank и пяти греческих компаний-перевозчиков. Однако если греческие фирмы остались в списке в особом статусе, OTP Bank исчез из перечня.

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