Работает в зоне выпуска "Шахедов" в России: компания из США оказалась международным спонсором войны

Национальное агентство по предотвращению коррупции (НАПК) внесло американского производителя огнеупорных изделий Allied Mineral Products в перечень международных спонсоров войны. Эта компания продолжает держать производственные мощности в РФ и платить там налоги. Более того, американская фирма работает в зоне производства "Шахедов" и других вооружений для российской армии.

Так, Allied Mineral Products попала в список "Война и санкции" в качестве международного спонсора войны 8 февраля. Перечень составляет НАПК совместно с Министерством юстиции Украины.

В НАПК отметили, что американская компания в России представлена как ООО "Аллайд минерал продактс рус". Эта фирма только за 2022 год заплатила Кремлю $772 тыс. налогов.

Но это не все. Производство "Аллайд минерал продактс рус" расположено в специальной экономической зоне "Алабуга" (РФ, Татарстан). Эт зона, являющаяся кластером для производства БПЛА "Shahed-136".

Зона была создана еще в 2006 году и была довольно популярна среди инвесторов. Но в 2022 году западные компании начали покидать этот кластер, а высококвалифицированные кадры – увольняться, чтобы не попасть под российскую мобилизацию. "Это заставило руководство "Алабуги" начать процесс превращения свободно-экономической зоны в кластер по производству военной продукции, что дает гарантии получения "брони" от призыва", – объяснили в НАПК.

Соответственно, любое предприятие в "Алабуги" потенциально может быть привлечено к изготовлению военной продукции или материалов для нее. В то числе и "Аллайд минерал продактс рус", представляющая американскую Allied Mineral Products.

Как уже показали результаты расследования Molfar, с февраля 2022 года "Аллайд минерал продактс рус" импортировала 13 тонн продукции, часть из которой могут использовать для производства БПЛА. Среди товаров фигурирует "муллит", который используется как для производства огнеупорных материалов, так и для производства муллитовой керамики, обладающей низкой диэлектрической проницаемостью, низким коэффициентом теплового расширения и хорошей прочностью. Он подходит для использования в высокоскоростных микросхемах микроэлектроники.

"Таким образом, компания Allied Mineral Products продолжает свою деятельность на территории государства-террориста РФ, где поддерживает функционирование специально-экономической зоны "Алабуга", которая уже стала ключевым местом для производства военной продукции агрессора", – резюмировали в НАПК.

Список международных спонсоров войны: что это значит для бизнеса

Allied Mineral Products – далеко не первая компания, попавшая в указанный список. В него уже внесены такие гиганты как Subway, Viciunai Group (бренд VIČI), Nestle, PepsiCo, Mars, Japan Tobacco International, Philip Morris International, Alibaba Group, Bacardi, Unilever, Auchan, Metro, Procter&Gamble, Bonduelle, Mondelez, Leroy Merlin, Xiaomi, Geely и многие другие.

Включенные в список международных спонсоров войны компании попадают в базу World-Check. Это не чревато им закрытием, но базу используют во всем мире для выявления и управления финансовыми, регуляторными и репутационными рисками. Кроме того, официальные структуры активно призывают к бойкоту продукции таких компаний.

Впрочем, все компании из списка пока продолжают работу в Украине (конечно, если и до того были представлены на нашем рынке), потому что НАПК не имеет полномочий закрывать международный бизнес или ограничивать его работу. Но если против таких бизнесов будут введены санкции СНБО, ситуация может измениться.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее в список международных спонсоров войны внесли ведущего мирового производителя шоколада Barry Callebaut (Швейцария). Компаниядо сих пор владеет в России тремя фабриками и платит налоги в бюджет страны-агрессора.

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