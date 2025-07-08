"Публичное глумление" и нехватка оснований: адвокат раскритиковал подозрение экс-президенту МАУ

Подозрение экс-руководителю украинского авиаперевозчика МАУ Евгению Дыхне в уклонении от уплаты налогов в особо крупных размерах является необоснованным. А потому ситуация выглядит как "публичное глумление" над новой философией прокуратуры.

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Об этом сообщил адвокат Артем Крикун-Труш. "Подозрение моему клиенту Евгению Дыхне объявили в пятницу 4 июля в 16:45. Без всякого допроса (дело зарегистрировано в феврале 2024 года), без выяснения обстоятельств и его осведомленности в формировании налоговой отчетности", – отметил он.

Крикун-Труш тезисно расписал и другие детали дела, которые ставят под сомнение обоснованность подозрения. В частности, по словам адвоката, имеют место такие факты:

1. Продолжается обжалование решения налоговой о доначислении налоговых обязательств.

"То есть факт безусловной необходимости их уплаты не установлен судом. Более того, налоговая уже проиграла несколько аналогичных кейсов в судах первой и апелляционной инстанции, поэтому здесь она его тоже проигрывает. На чем основывается подозрение и почему следствие и прокурор считают его обоснованным – риторический вопрос", – отметил адвокат.

2. Налоговое обязательство – спорное.

Аренда самолетов авиакомпанией, как указывает Крикун-Труш, всегда учитывалась как лизинг. А в 2024 году налоговая впервые указала, что это роялти 10%.

При этом даже не уточнялось, в пользу кого платится роялти по самолетам Boeing. На самом же деле все налоги по договорам лизинга самолетов уплачиваются стороной-контрагентом на Кипре – согласно конвенции об избегании двойного налогообложения.

"Отдельного внимания заслуживает непубличный комментарий действующих лиц относительно роли моего клиента в формировании налоговой отчетности как таковой. "Так вы же в Украине, а где мы других будем искать". Такой себе мотиватор от Бюро экономической безопасности на то, чтобы оставаться, жить и работать в Украине в самые сложные времена " – сообщил Крикун-Труш.

Какое подозрение объявили Дыхне: позиция БЭБ

Как официально сообщили в БЭБ 8 июля, МАУ осуществляла международные и внутренние авиарейсы, для чего заключила ряд лизинговых договоров об аренде самолетов Boeing 737 и Embraer у кипрского предприятия. Лизинговая плата в адрес компании-нерезидента в течение 2017-2022 годов составляла более 3,4 млрд грн.

"Пользуясь Конвенцией между правительством Украины и правительством Республики Кипр об избегании двойного налогообложения, при выплате доходов бывшее руководство украинской компании применило льготную ставку 0% вместо 10%", – заявили в БЭБ. При этом там читают, что установление такой ставки "не соответствовало условиям заключенных договоров и фактическим обстоятельствам эксплуатации самолетов".

В результате Дыхне (был директором МАУ до 2023 года) и бывший главный бухгалтер компании получили подозрения в "уклонении от уплаты в государственный бюджет более 344 млн грн налогов". Подозрения огласили по таким статьям УК Украины:

ч. 3 ст. 212 – умышленное уклонение от уплаты налогов в особо крупных размерах;

ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 366 – выдача должностным лицом заведомо ложных официальных документов, совершенного по предварительному сговору группой лиц.

Более того, по постановлению следственного судьи детективы арестовали 7 самолетов, которые были предметом лизинга в соответствии с упомянутыми договорами. Арестованы самолеты общей стоимостью около 40 млн долл.:

три самолета Boeing 737-800;

один Boeing 737-900;

три самолета Embraer 190.

Как сообщал OBOZ.UA, На первой встрече генпрокурора с бизнесом оказались представители лиц, которые связаны с подсанкционными компаниями. Речь идет о "людях Сергея Шапрана", броварского экс-депутата и бизнесмена, который находится под стражей.

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