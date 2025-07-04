На встречу с новым генпрокурором пришли представители скандального дельца Шапрана: почему необходимо национализировать подсанкционные активы

На первой встрече генпрокурора Руслана Кравченко с бизнесом оказались представители лиц, которые связаны с подсанкционными компаниями. Речь идет о "людях Сергея Шапрана", броварского экс-депутата и бизнесмена, который находится под стражей. Представители Шапрана пожаловались на давление со стороны силовиков, которые якобы не дают ему работать.

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Об этом рассказали несколько собеседников OBOZ.UA, которые присутствовали на встрече. Отметим, Шапран, по версии следствия, сознательно купил активы подсанкционной империи россиянина Игоря Наумца "Юнигран" стоимостью около 1 млрд грн.

Подозреваемый фигурирует в ряде уголовных производств. В частности, речь идет об уголовном производстве № 42022000000000455. Оно касается активов "Юниграна", которые Шапран и его партнер Владимир Осипов присвоили по давно известной СМИ схеме – с помощью перерегистрации активов Наумца на подконтрольные ООО "ЮНИ ЛЮКС", ООО "ПУЛЬСАР-П", ООО "ЮНИ ЛОГИСТИК", ООО "ЮНИ СЕРВИС", ООО "ЮНИ СТОУН ПЛЕНТ", ООО "Малинская добывающая компания", ООО "Коростенская добывающая компания".

Шапран мог быть причастен к:

внесению в официальные документы заведомо ложных сведений по предварительному сговору группы лиц;

несанкционированному изменению информации, которая обрабатывается в автоматизированных системах;

легализации имущества, полученного преступным путем.

В то же время, как стало известно OBOZ.UA, Корпус оперативно-внезапного действия (КОРД) Национальной полиции 4 июля, в день встречи Генпрокурора с бизнесом, проводил обыски на одном из предприятий, фактически принадлежащих Шапрану. Подсанкционные предприятия продолжили работать, что могло нанести ущерб государственному бюджету.

Действия КОРД позволили не допустить вывоз продукции предприятия за границу. Работы, ведущиеся на предприятиях из орбиты Шапрана, дают основания говорить, что АРМА, в управление которого переданы подсанкционные активы, закрывает глаза на хищения подсанкционного имущества.

OBOZ.UA обращается к генеральному прокурору с просьбой всесторонне, объективно рассмотреть упомянутые в публикации дела и деятельность Шапрана. Надеемся, что активы будут национализированы и будут работать на пользу государства.

Что было раньше

21 июня полицейские сообщили 19 подозрений фигурантам, включая Шапрана и Наумца. "Украинский бизнесмен был задержан в процессуальном порядке и избрана мера пресечения – содержание под стражей. Решается вопрос об избрании меры пресечения и другим фигурантам дела", – отметили правоохранители.

Действия участников преступной группы квалифицированы по нескольким статьям Уголовного кодекса Украины:

ч. 3 ст. 209 – Легализация (отмывание) имущества, полученного преступным путем , совершенная организованной группой лиц в особо крупном размере;

, совершенная организованной группой лиц в особо крупном размере; ч. 3 ст. 362 – несанкционированные действия с информацией, которая обрабатывается в автоматизированных системах, совершенные лицом, имеющим право доступа к ней, по предварительному сговору группой лиц;

ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 366 – служебный подлог, совершенный группой лиц, повлекший тяжкие последствия.

В течение 8 месяцев до этого оперативники Департамента стратегических расследований и следователи Нацполиции собирали доказательства. В рамках уголовного производства были наложены аресты на активы подсанкционных нефтедобывающих предприятий, которые впоследствии передали в управление АРМА.

Речь идет о "более 130 единицах специальной автомобильной техники, земельных участках, объектах недвижимого имущества, в том числе и специальных разрешениях на пользование недрами". ї.

Как захватили "Юнигран"

Так, сначала гражданин РФ Игорь Наумец создал в Украине группу компаний "Юнигран" (в составе ООО "Юнигран", ООО "Юнигран Сервис", ООО "Стройиндустрия-Сервис ЛТД", АО "Малинский камнедробильный завод", АО "Коростенский карьер", ЧАО "Пинязевицкий карьер" и других предприятий). Деятельность этих компаний в условиях полномасштабной российской агрессии создавала безопасность украинской государственности, и 12.05.2023 г. Указом президента №279/2023 было введено в действие решение СНБО о применении санкций в виде блокирования активов группы компаний "Юнигран" и ее бенефициарных владельцев.

Этой ситуацией 2023 года решили воспользоваться Шапран и Осипов. Их целью стало присвоение активов, которые должно было получить государство. Свой план дельцы начали приводить в действие со снятия арестов. После их отмены, вероятно с привлечением "нужных" судей, для дельцов открылся путь к выводу заблокированных активов из-под санкций с их последующим присвоением. В итоге имущество группы компаний "Юнигран", выведенное на подконтрольные компании, фактически перекочевало в собственность Шапрана.

Сам Шапран не скрывал своего участия в завладении активами "Юниграна", комментируя эти обстоятельства при участии своего адвоката Елены Доненко. "Я "на моменте" сделал это - просто купил автомобиль, здание, спецразрешение. И права собственности перешли ко мне", - рассказывал, в частности, он в интервью от 4 февраля 2025 года.

Позже уголовное производство о завладении "Юниграном" получило ход. Были наложены аресты на имущество и корпоративные права ООО "ЮНИ ЛЮКС", ООО "ЮНИ СЕРВИС", ООО "ЮНИ СТОУН ПЛЕНТ", ООО "Коростенская добывающая компания", ООО "МАЛИНСКАЯ ДОБЫВАЮЩАЯ КОМПАНИЯ". То есть именно тех ООО, на которые Шапран и Осипов вывели подсанкционные активы "Юниграна". Также было арестовано ООО "Стройиндустрия-Сервис ЛТД".

Арестованные корпоративные права и имущество переданы в управление АРМА. Впрочем, часть этих активов продолжила работу, несмотря на аресты. Даже ехал Шапран за границу на машине, которая также находится под арестом. Это вызывает вопросы к работе АРМА.

Как уже сообщал OBOZ.UA:

В конце мая 2025 года Минюст официально вернул государству захваченное имущество подсанкционного "Юниграна". Ведомство отменило незаконную продажу и аннулировало регистрационные процедуры по передаче недвижимых активов ООО "Юнигран" и ООО "Юнигран-Сервис".

и аннулировало регистрационные процедуры по передаче недвижимых активов ООО "Юнигран" и ООО "Юнигран-Сервис". Параллельно с этим еще одна фирма из орбиты Шапрана пытается за бесценок получить ценный актив – спецразрешение на добычу гранита. Его купили по очень низкой цене в 30 тыс. грн, хотя реальная стоимость может составлять, по разным оценкам, от 3,7 млн до 12,8 млн грн.

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