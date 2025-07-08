Підозра виглядає як публічне глумління над обіцянкою нового Генерального прокурора Руслана Кравченка про "відсутність відтепер необґрунтованих підозр та нову філософію прокуратури" та як істерія перед імовірним призначенням нового керівника БЕБ, яке, на жаль, не відбулося.

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Підозру моєму клієнтові Євгену Дихне оголосили в пʼятницю 4 липня о 16:45. Без жодного допиту (справа зареєстрована у лютому 2024 року), без зʼясування обставин та його обізнаності у формуванні податкової звітності.

Короткі тези:

1) станом на зараз триває оскарження рішення податкової про донарахування податкових зобовʼязань. Тобто факт БЕЗУМОВНОЇ необхідності їх сплати не встановлено судом. Більше того, податкова вже програла декілька аналогічних кейсів в судах першої та апеляційної інстанції, то ж тут вона його теж програє. На чому грунтується підозра та чому слідство і прокурор вважають її обґрунтованою - риторичне запитання;

2) податкове зобовʼязання спірне. Оренда літаків авіакомпанією завжди обліковувалася як лізинг, а у 2024 році податкова вперше вказала, що це 10-ти відсоткове роялті. Щоправда, незрозуміло, на користь кого платиться роялті по літаках Boeing. Невже самому Уільяму Боїнгу?

3) усі податки за договорами лізингу літаків сплачуються стороною контрагентом на Кіпрі згідно із конвенцією про уникнення подвійного оподатковування.

Ну і окремої уваги заслуговує непублічний коментар дійових осіб щодо ролі мого Клієнта у формуванні податкової звітності як такої. "Так ви ж в Україні, а де ми інших будемо шукати". Такий собі мотиватор на те, щоб залишатися, жити і працювати в Україні у найскладніші часи від Бюро економічної безпеки.