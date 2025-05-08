Прокурор, который посадил Тимошенко, через суд повысил свои пенсии в разы: добился космической выплаты

Михаил Шорин, бывший начальник одного из управлений Генеральной прокуратуры через суд повысил свою пенсию с 27503,41 грн до 68 019,8 грн. Шорин известен своим участием в суде на стороне прокуратуры над главой "Батькивщины" Юлией Тимошенко (за вроде бы злоупотребление при заключении "газовых" контрактов). В результате этого дела Тимошенко была осуждена на семь лет в 2011-м, однако в 2014-м, после победы Революции Достоинства, дело закрыли из-за "отсутствия состава преступления".

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Решение о повышении пенсии принял Одесский окружной административный суд 30 апреля 2025 года по делу 640/7314/21. Как говорится в материалах, прокурор принес в Пенсионный фонд справку об обновленном размере зарплаты в должности и требовал перечислить свою выплату с учетом новых данных.

В Пенсионном фонде в суде отметили, что до перерасчета размер пенсии прокурора составил 27503,41 грн. При расчете такой пенсии учитывали зарплату в размере 34 379,26 грн. Однако Шорин принес справку о том, что заработная плата в его должности выросла до 85024,8 грн, следовательно, ему должны перечислить выплату.

ПФУ отказывались проводить перерасчет, потому что по действующему закону пенсии должны быть ограничены 10 прожиточными минимумами. А это меньше, чем прокурор получает сейчас (27 503,41 грн). Суд рассмотрел аргументы сторон и обязал ПФУ произвести перерасчет выплаты с учетом обновленного размера зарплаты (85024,8 грн).

Таким образом, пенсия прокурора должна вырасти до 68 019,8 грн. "Признать противоправным отказ Главного управления Пенсионного фонда Украины в г. Киеве изложенный в письме №2600-0307-8/141393 от 06.10.2020 в проведении перерасчета пенсии по выслуге лет на основании заявления от 23.09.202п18 19.08.2020 о размере заработной платы (денежного довольствия), которая учитывается для перерасчета пенсии, выданной Офисом Генерального прокурора", – говорится в решении суда.

Как ранее писал OBOZ.UA, в Украине с 2026 года увеличат требования для выхода на пенсию. Необходимый стаж для выхода на пенсию в 60 лет увеличат с 32 до 33 лет. При этом для выхода в 63 года вместо 22 лет необходимо будет иметь 23 года стажа.

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