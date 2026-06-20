Производители объяснили, почему продают молоко в пакетах по 850 мл вместо литра: как еще могут измениться объемы упаковок

На полках украинских магазинов появляются молочные продукты в "уменьшенной" упаковке — 850–900 мл вместо традиционного литра, а также в нестандартной упаковке для йогуртов и сметаны. В отрасли объясняют это попыткой производителей удержать конечные цены на фоне роста себестоимости из-за подорожания энергоносителей и производственных затрат.

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В то же время не исключаются дальнейшие изменения в фасовке отдельных продуктов, в частности сливочного масла, вес которого может сократиться до 150 граммов. Об этом Delo.ua рассказала заместитель генерального директора, руководитель проектов по сотрудничеству с переработчиками Ассоциации производителей молока Елена Жупинас.

В Украине в последние годы все чаще стали замечать уменьшение размера упаковки пищевых продуктов, в частности молочных. Также под сокращение упаковки обычно подпадают кондитерские изделия и растительное масло. Этот феномен называется "шринкфляцией" или "даунсайзингом".

Потенциал для дальнейшего уменьшения объемов упаковки молочных продуктов довольно ограничен. Например, на рынке уже представлены питьевые йогурты объемом 270 граммов, тогда как десертные йогурты продаются в 200-граммовых стаканчиках. Дальнейшее сокращение объема упаковки питьевых йогуртов до 200 граммов может привести к внутренней конкуренции между этими категориями и негативно повлиять на продажи, пояснила Жупинас.

Аналогичная ситуация наблюдается в сегменте кефира и ряженки, где уже сформировались основные форматы упаковки — 850 и 350 граммов. Если производители сократят размер крупной упаковки, например до 500 граммов, это фактически нивелирует нишу меньших форматов.

Однако определенное пространство для уменьшения веса упаковки еще остается в категории сливочного масла. Этот процесс уже частично состоялся – стандартный вес многих пачек сократился с 200 до 180 граммов, рассказала Жупинас.

"Возможно уменьшение веса упаковки сливочного масла до 150 граммов. Уже была попытка у некоторых заводов уменьшить вес до 100 граммов, но покупатели не приняли такую упаковку, и такое масло перестали выпускать", – сказала она.

В других категориях молочной продукции эксперт не ожидает дальнейшего существенного уменьшения объемов упаковки. "Для конечного потребителя цены на электроэнергию и газ уже несколько лет не меняются, а для перерабатывающих предприятий они пересматриваются каждые полгода", – отметила эксперт.

Бытовой потребитель платит около 8 грн за кубометр газа, тогда как предприятия – 22–23 грн. Во время отключений электроэнергии производители были вынуждены переходить на альтернативные источники энергии, что повышало стоимость электроэнергии в два-три раза, пояснила Жупинас.

Полиэтилен и полипропилен производятся из нефтепродуктов, поэтому упаковочные материалы тоже подорожали, иногда даже вдвое. Все эти составляющие влияют на себестоимость.

"Перерабатывающие предприятия пытаются найти способ сохранить доступность молочных продуктов. Один из таких вариантов – уменьшение объема молочного продукта", — считает эксперт.

"Если цена на молоко-сырье не будет пересмотрена, часть фермеров может уйти из этого бизнеса. Тогда перерабатывающие предприятия будут вынуждены повышать закупочные цены, а значит, вырастет стоимость готовой продукции", – подытожила Жупинас.

Как уже сообщал OBOZ.UA, дешевый импорт из Евросоюза продолжает наполнять украинский рынок сыра. В прошлом месяце поставки подскочили на 25%, а в некоторых сегментах иностранная продукция уже занимает около 30% рынка – это вынуждает некоторых отечественных производителей сокращать производство.

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