Цены выросли почти на все: стало известно, что подорожало в Украине сильнее всего

В Украине подорожали практически все товары и услуги. В целом за год, с февраля-2023 по февраль-2024, потребительские цены выросли на 4,3%. Больше всего – на коммуналку, а также отдых в ресторанах и отелях. Продукты питания и безалкогольные напитки прибавили в цене 2,6%.

В месячном измерении рост цен остается довольно медленным – инфляция в феврале по сравнению с январем составила лишь 0,3%. Об этом сообщает Государственная служба статистики (Госстат). По сравнению с тем, как росли цены прошлой зимой, инфляция тоже заметно замедлилась:

Так, по данным Госстата, за год наиболее значительно – более чем на 10% – подорожали несколько позиций. Это:

услуги ЖКХ (в среднем по основным видам, в основном за счет роста тарифа на электроэнергию на 69% ) – на 12,7%;

) – на 12,7%; услуги отелей и ресторанов – на 12,3%;

образование – 11,9%;

амбулаторные медицинские услуги – 11%.

Многим меньше – на 2,6% – подорожали продукты. Основной рост цен в этой категории обеспечили молоко (+9,6%), мясо и мясные продукты (+9,1%), а также сыры (+8,5%). Впрочем, заметно снизились цены на яйца (-20%), подсолнечное масло (-16,7%), сливочное масло (-13,3%) и сахар (-10,5%).

Одежда и обувь тоже подешевели. По данным Госстата, цены на них за последний год снизились аж на 7%.

Как сообщал OBOZ.UA, по прогнозам Нацбанка, инфляция в Украине заметно ускорится по итогам 2024 года – до 8,6%, хотя по итогам 2023-го показатель составил лишь 5,1%. При этом рост потребительских цен активизируется именно летом-2024.

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