Проинспектировали три города: экс-инженер КБ "Антонов" назвал наиболее пригодный для возобновления авиаперевозок аэропорт Украины. Видео

В Украине во время войны сценарий возобновления гражданского авиасообщения будет нереалистичным, пока безопасность аэропортов и самолетов не будет обеспечена на максимально возможном уровне. Авиационный эксперт Константин Криволап заявил, что наиболее подготовлен для рестарта работы аэропорт "Киев".

Об этом бывший инженер по испытаниям конструкторского бюро "Антонов" заявил 12 марта в эфире "Єдиних новин". По его словам, делегации уже приезжали во Львовский, Ужгородский и столичный аэропорты.

Криволап подчеркнул: безопасность в этом вопросе превыше всего. Иначе "ничего летать не будет", отметил он.

Эксперт сказал, что с точки зрения безопасности воздушного пространства авиаперелеты потенциально могут возобновить из Киева, но не исключено, что это может быть и Львов.

Украине нужно будет искать компромиссы с международными авиационными регуляторами. "Только в таком случае возможно открытие аэропортов и начнутся какие-то полеты", – сказал Криволап.

Как писал OBOZ.UA, эксперт по вопросам развития авиационного рынка Богдан Долинце ранее заявил: после того как в Украине возобновятся гражданские перелеты, аэропорты будут самостоятельно решать, как им действовать во время воздушных тревог. Принятые меры будет утверждать регулятор.

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