Прогноз по доллару сбывается: в банках не стали удерживать прежний курс валют
В банках Украины после существенного падения накануне снова подорожал наличный доллар. Так, во вторник, 4 февраля, американская валютав кассах банковстоит в среднем 41,5/42,1 грн (покупка/продажа). В продаже "бакс" вырос сразу на 60 коп. по сравнению с понедельником.
О возможности такого изменения курса ранее уже предупреждали банкиры и эксперты. О том, что их прогноз сбывается, свидетельствуют данные мониторинга.
В небанковских обменниках долларовые расценки изменились не так существенно. Средний курс в покупке подрос на шесть копеек, до 41,36 грн/долл., а в продаже стоимость даже немного упала и составила 41,81 грн. Впрочем, ситуация в обменниках традиционно более динамичная, чем в банках, а значит курс еще может скорректироваться в течение дня.
О таких изменениях украинцев уже предупреждали. В частности, начальник департамента казначейства Глобус Банка Тарас Лесовой отмечал в комментарии OBOZ.UA, что в течение недели с 3 по 9 февраля стоимость американской валюты в банках и обменниках будет находиться в пределах 42,4-42,8 грн/долл.
А по более сдержанному прогнозу финансового аналитика Алексея Козырева, в тот же период курс покупки/продажи наличного доллара в банках ожидается в рамках 41,4-42,3 грн/долл. В обменниках финкомпаний – 41,5-42,2 грн/долл.
Что касается фактической курсовой динамики за неделю, то нынешний рост стоимости доллара все еще не перекрыл его предыдущего падения. Так, за последние семь дней американская валюта в банках подешевела на 30 коп.
А Национальный банк Украины (НБУ) установил на 4 февраля официальную стоимость доллара США на уровне 41,79 грн. Это:
- на 6 коп. выше курса, который действовал накануне;
- на 16 коп. ниже курса, установленного неделю назад;
- на 49 коп. ниже исторического рекорда (42,28 грн/долл., был установлен 13 января 2025 года).
На черном рынке, т.е. когда частные лица предлагают куплю-продажу валюты, курс доллара традиционно остается выше банковского при покупке, но ниже при продаже. Так, 4 февраля среднее предложение американской валюты "с рук" составляет 41,89/41,92 грн (покупка/продажа), что на 5 копеек дешевле, чем было в понедельник.
Доллар в банках Украины: где покупать и продавать валюту сегодня
Крупные коммерческие банки Украины 4 февраля продают доллар по ценам в диапазоне 41,92-42,2 грн. Покупать американскую валюту финучреждения готовы по 40,95-41,6 грн.
Обратите внимание: это справочные курсы с официальных сайтов финучреждений. Фактический курс в кассе может отличаться, в том числе банки могут взимать комиссии.
Как сообщал OBOZ.UA, ранее "Индекс Биг Мака" показал "реальный" курс доллара в Украине. Гривня оказалась в топ-10 недооцененных валют мира.
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