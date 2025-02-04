Прогноз по доллару сбывается: в банках не стали удерживать прежний курс валют

В банках Украины после существенного падения накануне снова подорожал наличный доллар. Так, во вторник, 4 февраля, американская валютав кассах банковстоит в среднем 41,5/42,1 грн (покупка/продажа). В продаже "бакс" вырос сразу на 60 коп. по сравнению с понедельником.

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О возможности такого изменения курса ранее уже предупреждали банкиры и эксперты. О том, что их прогноз сбывается, свидетельствуют данные мониторинга.

В небанковских обменниках долларовые расценки изменились не так существенно. Средний курс в покупке подрос на шесть копеек, до 41,36 грн/долл., а в продаже стоимость даже немного упала и составила 41,81 грн. Впрочем, ситуация в обменниках традиционно более динамичная, чем в банках, а значит курс еще может скорректироваться в течение дня.

О таких изменениях украинцев уже предупреждали. В частности, начальник департамента казначейства Глобус Банка Тарас Лесовой отмечал в комментарии OBOZ.UA, что в течение недели с 3 по 9 февраля стоимость американской валюты в банках и обменниках будет находиться в пределах 42,4-42,8 грн/долл.

А по более сдержанному прогнозу финансового аналитика Алексея Козырева, в тот же период курс покупки/продажи наличного доллара в банках ожидается в рамках 41,4-42,3 грн/долл. В обменниках финкомпаний – 41,5-42,2 грн/долл.

Что касается фактической курсовой динамики за неделю, то нынешний рост стоимости доллара все еще не перекрыл его предыдущего падения. Так, за последние семь дней американская валюта в банках подешевела на 30 коп.

А Национальный банк Украины (НБУ) установил на 4 февраля официальную стоимость доллара США на уровне 41,79 грн. Это:

на 6 коп. выше курса, который действовал накануне;

курса, который действовал накануне; на 16 коп. ниже курса, установленного неделю назад;

на 49 коп. ниже исторического рекорда (42,28 грн/долл., был установлен 13 января 2025 года).

На черном рынке, т.е. когда частные лица предлагают куплю-продажу валюты, курс доллара традиционно остается выше банковского при покупке, но ниже при продаже. Так, 4 февраля среднее предложение американской валюты "с рук" составляет 41,89/41,92 грн (покупка/продажа), что на 5 копеек дешевле, чем было в понедельник.

Доллар в банках Украины: где покупать и продавать валюту сегодня

Крупные коммерческие банки Украины 4 февраля продают доллар по ценам в диапазоне 41,92-42,2 грн. Покупать американскую валюту финучреждения готовы по 40,95-41,6 грн.

Банк Курс доллара в покупке, грн Курс доллара в продаже, грн ПриватБанк 41,35 41,95 Ощадбанк 41,5 41,95 ПУМБ 41,6 42,2 Сенс Банк 41,6 42,05 Универсал Банк 40,95 41,95 Райффайзен Банк 41,5 41,92 Укргазбанк 41,6 42,1 Креди Агриколь 41,5 42,05 Укрсиббанк 41,45 42,05

Обратите внимание: это справочные курсы с официальных сайтов финучреждений. Фактический курс в кассе может отличаться, в том числе банки могут взимать комиссии.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее "Индекс Биг Мака" показал "реальный" курс доллара в Украине. Гривня оказалась в топ-10 недооцененных валют мира.

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