Прогноз по бензину сбывается: что происходит с ценами на украинских АЗС

йснюУкраинские АЗС существенно снизили цены на бензин А-95. Так, 17 апреля они продают его в среднем по 54,86 грн/л, что сразу на 25 коп. ниже чем было днем ранее. С конца же прошлой рабочей недели стоимость ресурса снизилась на 79 коп./л – в пятницу, 11 апреля заправки реализовывали его по средней цене 55,65 грн/л. В целом же ситуация развивается в рамках данного ранее прогноза, по которому общее удешевление бензина на текущей неделе (заканчивается 20 апреля) составит до 1 грн на литре.

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В целом, по данным Консалтинговой группы "А-95", крупные сети АЗС разливают 17 апреля бензин по 49,95-57,99 грн/л. Дороже всего:

WOG, ОККО, Рур груп – 57,99 грн/л;

SOCAR – 56,66 грн/л.

Самые низкие цены установили на заправках Авантаж 7 – 49,95 грн/л. А также Маркет – 49,99 грн/л.

Бензин в Украине продолжит дешеветь

В то же время, в экспертной среде ожидают, что в целом на этой неделе (заканчивается 20 апреля) снижение цены на бензин на АЗС составит до 1 грн на литре. Более того, говорится в материале delo.ua, этот процесс будет продолжаться и дальше – и общее удешевление достигнет 3 грн/л.

"Будет снижение на 0,5-1 грн/л на этой неделе, потом еще на столько же на следующей. Это понижение будет продолжаться даже включая первую неделю мая", – рассказал основатель группы "Прайм" Дмитрий Леушкин.

Он подчеркнул: в целом, на рынке есть потенциал к еще более радикальному удешевлению ресурса – на 5 грн/л. Однако в ближайшее время АЗС на это не пойдут – ведь из-за тяжелой зимы они получили "возможность компенсировать свои недоборы".

В целом же, отмечают аналитики, на перспективы удешевления ресурса не повлияет даже тот факт, что глобальные нефтяные рынки восстановили свои позиции после того, как цены на эталонные марки снизились до четырехлетних минимумов. Ведь несмотря на отсрочку президентом США Дональдом Трампом введения пошлин для большинства стран, "риск торговой войны между США и Китаем остается достаточно высоким".

"Аналитики считают, что спор между двумя крупнейшими экономиками мира приведет к сокращению мировой торговли и нарушит торговые маршруты. Это будет давить на мировую экономику и снизит спрос на нефть. ... В этих условиях розничные цены на дизель, бензин и автогаз имеют потенциал к снижению", – резюмируется в материале.

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время, розничная реализация топлива в Украине ощутимо снизилась. В частности, в марте проливы бензина, дизеля и автогаза на заправках станциях составили 604,2 млн л, что на 8% меньше, чем за аналогичный период в прошлом году.

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