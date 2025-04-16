В Украине обвалились продажи топлива: какая ситуация на АЗС

Украинские АЗС не стали менять цены на бензин А-95. Так, 16 апреля они продают его в среднем по 55,11 грн/л – как и днем ранее. В то же время, розничная реализация топлива в Украине ощутимо снизилась – в частности, в марте проливы бензина, дизеля и автогаза на заправках станциях составили 604,2 млн л, что на 8% меньше, чем за аналогичный период в прошлом году.

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Кроме того, по данным Госналоговой службы, сократилась реализация топлива и в квартальном разрезе, передает enkorr. Снижение, отмечается, составило те же 8%.

"Суммарная стоимость топлива по сравнению с месяцем ранее выросла на 8% – до 30,8 млрд грн. И почти не изменилась по отношению к 2024 году", – говорится в сообщении.

Сколько стоит бензин на АЗС сегодня

В целом, по данным Консалтинговой группы "А-95", крупные сети АЗС разливают 16 апреля бензин по 49,95-57,99 грн/л. Дороже всего:

WOG, ОККО, Рур груп – 57,99 грн/л;

Shell – 57,95 грн/л.

Самые низкие цены установили на заправках Авантаж 7 – 49,95 грн/л. А также Маркет – 49,99 грн/л.

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время, в єкспертгом кругу прогнозируют, что в ближайшие дни украинские АЗС существенно снизят цены на бензин. Ожидается, что удешевление в целом составит от 50 коп. до 1 грн на литре.

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