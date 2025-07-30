Прогноз по бензину сбывается: что происходит с ценами на украинских АЗС

Украинские АЗС заметно снизили цены на бензин А-95. Так, 30 июля они продают его в среднем по 58,95 грн/л, что на 9 коп. ниже, чем днем ранее. Впрочем, с начала недели это первое изменение стоимости ресурса на заправках. Более того, оно является первым с 24 июля. Соответственно, в целом ситуация соответствует данному ранее прогнозу.

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Согласно же ему, говорится в материале delo.ua, в течение текущей недели (заканчивается 3 августа) заметных изменений в стоимости топлива не произойдет. Причин же этого несколько:

Улучшение ситуации с уровнем воды в Дунае.

По словам аналитиков, это дало возможность поставщикам заводить в Дунайские порты большие танкеры.

Удешевление нефти.

Как отмечают авторы материала, за прошлую неделю нефть марки Brent подешевела на 1%. А WTI – примерно на 3%.

"Рынок вышел на плато. ... На этой неделе цены на бензин на АЗС будут неизменными", – говорится в сообщении.

Сколько стоит бензин на АЗС сегодня

В целом же, по данным Консалтинговой группы "А-95", 30 июля крупные сети разливают бензин по 54,19-61,99 грн/л. Дороже всего:

WOG, ОККО – 61,99 грн/л;

Shell – 61,95 грн/л;

SOCAR – 60,82 грн/л.

Самые низкие цены установили на заправках БРСМ-Нафта – 54,19 грн/л. А также "Укр-Петроль" – 54,5 грн/л.

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время, подпольные АЗС несут большую угрозу как водителям, так и стране. По словам экспертов, хотя такие заправки и предлагают топливо по ценам ниже себестоимости, это достигается, в частности, за счет грубого пренебрежения базовыми нормами безопасности, а также уклонения от уплаты налогов; выплат зарплат "в конвертах".

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