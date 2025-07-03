Прогноз по бензину сбывается: что происходит с ценами на украинских АЗС

С начала недели стоимость бензина на украинских АЗС выросла на 2 коп. – 3 июля крупные сети продают его в среднем по 58,94 грн/л. В целом же, сложившаяся ситуация соответствует данному ранее прогнозу.

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Как рассказали аналитики delo.ua, до конца текущей недели (6 июля) "цены на АЗС будут оставаться стабильными". Т.е., утверждается, заметных изменений стоимости ресурса не произойдет.

Впрочем, подчеркивается, в конце недели "возможно, будут какие-то акции". Поэтому водителям стоит внимательно следить за новостями АЗС.

В то же время, отметил основатель группы компаний "Прайм" Дмитрий Леушкин, со второй недели месяца АЗС могут начать менять цены на бензин. При чем существенно.

По его прогнозу, стоимость топлива будут снижать. И на первом этапе удешевление составит 1-1,5 грн/л.

При этом, подчеркивается, в течение месяца цены на АЗС вернутся к уровню, который был в начале июня. Т.е., "снизятся на 3-4 грн/л".

Сколько стоит бензин на АЗС сегодня

В целом же, по данным Консалтинговой группы "А-95", 3 июля крупные сети разливают бензин по 54-61,99 грн/л. Дороже всего:

WOG, ОККО – 61,99 грн/л;

Shell – 61,95 грн/л;

SOCAR – 60,66 грн/л;

"Параллель" – 60,16 грн/л.

Самые низкие цены установили на заправках "Укр-Петроль" – 54 грн/л. А также БРСМ-Нафта – 54,22 грн/л.

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время, некачественный бензин может нанести большой ущерб автомобилю. К примеру, может разрушиться фильтр и топливный насос в баке.

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