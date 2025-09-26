Прогноз по бензину сбывается: что делают с ценами украинские АЗС

Украинские АЗС не стали менять цены на бензин А-95. Так, 26 сентября он стоит столько же, как и днем ранее – в среднем, 58,72 грн/л. В целом же, с начала недели цены снизились на 2 коп./л – что соответствует данному ранее прогнозу.

Согласно же ему, говорится в материале delo.ua, в течение текущей недели (заканчивается 28 сентября) заметных изменений в стоимости топлива не произойдет. Т.е., она будет находиться около текущего уровня.

Дело в том, отмечается, что АЗС пытаются удержать наценку в условиях сокращения спроса на топливо. А потому не спешат снижать цены".

В то же время, подчеркивается, даже несмотря на определенные проблемы с поставками ресурса, ожидать изменений цен на заправках не стоит. При том, что в оптовом сегменте возможны колебания в пределах 2 грн/л.

"Большие запасы сетей АЗС сгладят эти колебания и пока не скажутся на розничном сегменте. Цены на бензин останутся неизменными", – говорится в сообщении.

Почему произошли проблемы с поставками топлива

Сами же перебои, отмечается, возникли по причине вынужденной переориентации трейдерами поставок бензина из румынского порта Констанца. Поскольку с 1 октября он может оказаться под санкциями Украины.

Санкции же, по данным enkorr, на порт в Румынии могут из-за якобы его работы с турецким и индийским топливом.

"Главное подозрение заключается в возможном смешивании индийских и турецких нефтепродуктов с сырьем российского происхождения", – объяснили в свою очередь в Центр Авто.

Цены на бензин на АЗС сегодня

В то же время, 26 сентября отдельные сети АЗС, по данным Консалтинговой группы "А-95", разливают бензин по 50-61,99 грн/л. Дороже всего – WOG, ОККО, Shell. На них топливо стоит по 61,99 грн/л.

Самые низкие цены установили на заправках ZOG. Здесь бензин стоит 50 грн/л.

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время, по словам директора энергетических программ Центра Разумкова Владимира Омельченко, одним из главных факторов, формирующих цены на украинском рынке топлива, являются признаки его фактической монополизации крупными сетями. По словам эксперта, сейчас условия на рынке диктуют 5-7 крупных сетей, что Это дает им возможность свободно манипулировать ценами.

