Продавали арестованное имущество за бесценок: бывшее топ-руководство АРМА будут судить за коррупцию на 440 млн

Прежнее руководство Национальному агентству Украины по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений ( АРМА ) предстанет перед судом. Его и других подозреваемых обвиняют в нанесении ущерба государству более чем на 440 млн гривен.

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Об этом сообщили в Национальном антикоррупционном бюро Украины (НАБУ). Отмечается, в суд привлекут 11 подозреваемых, в том числе:

экс-руководителя ГП "СЕТАМ" (2016-2020 гг.);

бывшего председателя АРМА (2016-2019 гг.);

начальник управления менеджмента активов центрального аппарата АРМА (2018-2020 гг.);

специалист отдела развития предприятия ГП "Сетам";

2 оценщика;

основатель и директор частной компании;

4 адвоката.

Официально имена фигурантов не разглашаются, однако в сообщениях НАБУ и САП указаны годы, в которые они занимали должности. Согласно данным из открытых источников, в указанные периоды это были:

генеральный директор "СЕТАМ" (2016-2020 гг.) – Виктор Вишнев ;

; экс-голова АРМА (2016-2019 гг). – Антон Янчук.

Журналист Олег Новиков называет организатором схемы юриста Андрея Довбенко. Также, по его данным, в деле фигурирует экс-начальник управления менеджмента активов центрального аппарата Виталий Резник

Имя организатора схемы установить не удалось, но о нем известно, что это лицо несколько лет имело опосредованное влияние на формирование и реализацию государственной правовой политики Министерства юстиции Украины, саму АРМА и ГП "СЕТАМ" и было хорошо осведомлено о специфике этого направления деятельности Агентства. В настоящее время он объявлен в международный розыск, поскольку он скрывается от правосудия за границей.

Коррупционная схема по продаже арестованного имущества была разработана в 2017-2018 годах – она заключалась в установлении контроля за всеми этапами: с момента передачи вещественных доказательств АРМА до их продажи по заниженной стоимости на подконтрольной торговой площадке подконтрольным компаниям.

Видимость законности манипуляций обеспечил экспредседатель АРМА через принятие необходимой нормативной базы. Одним из шагов стал конкурс по отбору торговой площадки – им стал "СЕТАМ", генерального директора которого тоже привлекли в состав ОПГ, чтобы он обеспечил проведение электронных торгов для реализации арестованного имущества по заниженным ценам подставным компаниям.

В общей сложности к схеме были задействованы 11 установленных участников. В течение 2019 года они по меньшей мере четырежды продали:

три земельных участка в Одесской области , приобретенные для строительства торговых центров – были проданы в 18 раз дешевле рыночной стоимости;

, приобретенные для строительства торговых центров – были проданы в 18 раз дешевле рыночной стоимости; 2,6 тыс. тонн песка речного средней и мелкой крупности в Киевской области – в 6 раз дешевле рынка;

в Киевской области – в 6 раз дешевле рынка; свыше 4,5 тыс. тонн карбамида – почти в 5 раз дешевле;

– почти в 5 раз дешевле; зерновые, крупяные и масличные культуры – в 4 раза дешевле.

Для конспирации и во избежание ответственности участники называли весь процесс махинаций с аукционами словом "шашлык", а подозреваемого, который публиковал лоты на "СЕТАМ" - "шашлычником". В НАБУ опубликовали переписку между участниками сделки:

Колишнє керівництво Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (АРМА) постане перед судом. Його та інших підозрюваних звинувачують у завданні збитків державі на понад 440 млн гривень.

Про це повідомили в Національному антикорупційоному бюро України (НАБУ). Зазначається, до суду притягнуть 11 підозрюваних, зокрема:

екскерівника ДП "СЕТАМ" (2016-2020 рр.);

колишнього голову АРМА (2016-2019 рр.);

начальника Управління менеджменту активів центрального апарату АРМА (2018-2020 рр.);

спеціаліст відділу з розвитку підприємства ДП "Сетам";

2 оцінювачі;

засновник та директор приватної компанії;

4 адвокати.

Офіційно імена фігурантів не розголошуються, проте у повідомленнях НАБУ і САП вказані роки, в які вони обіймали посади. Згідно даних відкритих джерел у вказані періоди це були:

генеральний директор "СЕТАМ" (2016-2020 рр.) – Віктор Вишньов ;

; ексолова АРМА (2016-2019 рр). – Антон Янчук.

Ім’я організатора схеми встановити не вдалося, але про нього відомо, що ця особа, кілька років мала опосередкований вплив на формування та реалізацію державної правової політики Міністерства юстиції України, саму АРМА та ДП "СЕТАМ" і була добре обізнана зі специфікою цього напрямку діяльності Агентства. Наразі його оголошено в міжнародний розшук, оскільки він переховується від правосуддя за кордоном.

Корупційну схему з продажу арештованого майна було розроблено у 2017-2018 роках – вона полягала у встановленні контролю за всіма етапами: від моменту передачі речових доказів АРМА до їхнього продажу по заниженій вартості на підконтрольному торгівельному майданчику підконтрольним компаніям.

Видимість законності маніпуляцій забезпечив ексголова АРМА через ухвалення необхідної нормативної бази. Одним з кроків став конкурс з відбору торгівельного майданчика – ним став "СЕТАМ", генерального директора якого теж залучили до складу ОЗГ, аби він забезпечив проведення електронних торгів для реалізації арештованого майна за заниженими цінами підставним компаніям.

Загалом до схеми були задіяні 11 встановлених учасників. Впродовж 2019 року вони щонайменше чотири рази продали:

три земельні ділянки на Одещині , придбані для будівництва торгівельних центрів – були продані у 18 разів дешевше ринкової вартості;

, придбані для будівництва торгівельних центрів – були продані у 18 разів дешевше ринкової вартості; 2,6 тис. тонн піску річкового середньої та дрібної крупності на Київщині – у 6 разів дешевше ринку;

на Київщині – у 6 разів дешевше ринку; понад 4,5 тис. тонн карбаміду – майже в 5 разів дешевше;

– майже в 5 разів дешевше; зернові, круп’яні та олійні культури – в 4 рази дешевше.

Задля конспірації і щоб уникнути відповідальності, учасники називали весь процес махінацій з аукціонами словом "шашлик", а підозрюваного, який публікував лоти на "СЕТАМ" – "шашличником". В НАБУ опублікували листування між учасниками оборудки:

Як вже повідомляв OBOZ.UA, це не перша кримінальна справа, в якій фігурує керівництво АРМА. Торік до суду скерували іншу справу – про незаконне заволодіння майже 400 тис. доларів. В центрі скандалу опинилися зокрема колишній тимчасово виконуючий обов’язки голови АРМА Віталій Сигидин і його заступник Володимир Павленко.

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Как уже сообщал OBOZ.UA, это не первое уголовное дело, в котором фигурирует руководство АРМА. В прошлом году в суд направили другое дело – о незаконном завладении почти 400 тыс. долларов. В центре скандала оказались в том числе бывший временно исполняющий обязанности главы АРМА Виталий Сигидин и его заместитель Владимир Павленко.

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