ПриватБанк увеличил кредит военному в плену и подал на него в суд: после скандала банк пообещал отозвать иск

ПриватБанк расследование ситуации с расширением до 200 тыс. грн кредитного лимита пребывающего в плену украинского военнослужащего и отзывает иск о взыскании с него 254 тыс. грн задолженности. Такое решение приняли после скандала и жалоб родственников военного.

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Как сообщила пресс-служба банка агентству Интерфакс-Украина, на момент расширения кредитного лимита банк не знал о пребывании военнослужащего в плену. Кроме того, финучреждение отметило, что подобные иски генерируются автоматически.

Указывается, что сейчас ПриватБанк ожидает подтверждающие документы от сестры военнопленного. В то же время, по информации юристки сестры военнопленного, первые жалобы в банк и НБУ относительно этой ситуации были написаны 24 сентября 2022 года.

По ее словам, ПриватБанк в августе вышел на связь с семьёй военнопленного, попросил данные для идентификации клиента и предложил им предоставить подтверждение статуса военнослужащего, чтобы пересчитать начисленные за пользование денежными средствами проценты.

"Такой подход однозначно не приемлем для семьи, поскольку сама транзакция имеет признаки незаконности. В дальнейшем коммуникаций не последовало", – отметила она агентству "Интерфакс-Украина". По ее словам ходатайство об оставлении иска без рассмотрения, которое банк должен прислать после отзыва своего иска, по состоянию на 25 августа еще не поступило, и в реестре судебных решений информация об этом также отсутствует.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в Украине продлили срок подачи заявлений на получение помощи в 5000 грн лицам, пострадавшим от подтопления в результате подрыва врагом Каховской ГЭС. Теперь это можно сделать не до 31 августа, а до 31 октября включительно.

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